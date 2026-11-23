김원효, 트랜스젠더 바 방문에 시끌

김원효와 심진화는 2011년 결혼해 올해 결혼 16년 차를 맞았다. / 사진=텐아시아DB

연예계 대표 '사랑꾼'으로 꼽히는 김원효가 트랜스젠더 바를 방문한 사실이 공개되면서 논란이 일었다. / 사진=SNS 갈무리, 텐아시아DB

코미디언 김원효가 트랜스젠더 바를 방문한 사실이 알려지면서 갑론을박이 일었다. 아내 심진화가 직접 방문 경위를 설명하며 진화에 나섰지만, 기혼 방송인의 유흥업소 방문을 어떻게 바라봐야 하는지를 두고 시선이 엇갈리고 있다.지난 21일 부산의 한 트랜스젠더 바 공식 SNS에는 김원효의 방문을 알리는 영상이 게재됐다. 영상 속 김원효는 마이크를 들고 임영웅의 '별빛 같은 나의 사랑아'를 불렀다. 무대에는 다른 두 사람도 함께 있었으며, 이 중 한 명은 그의 팔짱을 끼기도 했다.영상이 온라인상에 퍼지면서 김원효가 해당 업소를 찾은 경위에 관심이 쏠렸다. 특히 평소 방송과 SNS에서 아내 심진화를 향한 애정을 꾸준히 표현해 온 만큼 그의 방문을 의외로 받아들이는 반응도 나왔다. 해당 게시물은 현재 삭제된 상태다.논란이 불거지자 심진화는 22일 남편의 방문 경위를 직접 설명했다. 김원효가 부산에 놀러 갔다가 고등학교 후배가 해당 업소에서 일하고 있다는 사실을 알고 잠시 들렀다는 것이다. 그는 남편이 후배와 인사를 나누고 노래 한 곡을 부른 뒤 자리를 떠났으며, 영상 속 인물 중 한 명이 해당 후배라고 밝혔다.심진화는 당시 남편에게 전화로 상황을 전해 들어 방문 사실을 이미 알고 있었다고도 했다. 이어 "다들 걱정 말아달라"며 온라인상에서 제기된 여러 추측에 선을 그었다.심진화의 설명에도 김원효의 방문을 둘러싼 시선은 엇갈릴 수 있다. 배우자가 사전에 알고 있었고 지인을 만나기 위한 짧은 방문이었다면 사생활의 영역으로 봐야 한다는 시각이 있다. 반면 평소 아내를 향한 애정을 공개적으로 표현하며 '사랑꾼' 이미지를 쌓아온 방송인인 만큼 유흥업소를 찾은 행보가 의외라는 반응도 나온다.다만 유흥업소 방문 자체를 부적절한 관계의 근거로 삼기는 어렵다. 심진화가 직접 방문 경위를 설명한 상황에서 영상 속 일부 장면만으로 확인되지 않은 의혹을 확대하는 것은 경계해야 한다.김원효는 그동안 여러 방송에서 심진화를 향한 애정을 보여주며 '사랑꾼' 이미지를 쌓아왔다. 이번 방문을 둘러싼 갑론을박 역시 그가 방송에서 보여준 모습과 예상 밖의 장소에서 포착된 모습 사이의 차이에서 비롯된 것으로 볼 수 있다. 다만 배우자가 이미 알고 있었던 사적인 만남을 대중이 어디까지 평가할 수 있는지는 또 다른 문제다. 김원효의 방문을 둘러싼 논란은 방송인의 이미지와 사생활을 바라보는 시선의 차이를 보여주고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr