투모로우바이투게더 / 사진=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더가 새 앨범으로 초동 판매량 172만 장을 돌파하며 8개 앨범 연속 밀리언셀러를 기록했다.23일 한터차트에 따르면 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)의 미니 9집 'PERFECT STORM'은 지난 16일부터 22일까지 총 172만1292장이 판매됐다. 해당 앨범은 한터차트 주간 음반 차트에서도 1위를 차지했다.이로써 투모로우바이투게더는 8개 앨범 연속으로 발매 첫 주 판매량 100만 장을 넘겼다. 앞서 미니 5집 '이름의 장: TEMPTATION'과 정규 3집 '이름의 장: FREEFALL'은 각각 초동 판매량 200만 장을 돌파한 바 있다.일본에서도 차트 상위권에 올랐다. 'PERFECT STORM'은 오리콘 '데일리 앨범 랭킹'에서 현지 발매일인 17일 자 1위를 기록한 데 이어 19일과 20일 자 차트에서도 정상에 올랐다. 타이틀곡 'Angel Bite'는 일본 라인뮤직 일간 송차트에서 17일부터 22일까지 6일 연속 2위를 유지했다. 국내에서는 벅스 일간 차트에서 20일과 21일 이틀 연속 1위를 차지했다.뮤직비디오와 퍼포먼스 영상도 조회수를 늘리고 있다. 'Angel Bite' 뮤직비디오는 지난 22일 오후 11시 30분께 유튜브 조회수 3000만 회를 넘겼다. 지난 19일 공개된 퍼포먼스 필름은 22일 오전 10시 40분께 1000만 조회수를 돌파했다.퍼포먼스 필름에는 청춘이 느끼는 불안과 혼란이 담겼다. 좁은 방과 골목, 노래방 등 익숙한 공간을 배경으로 다섯 멤버가 현실의 어려움 속에서도 상대와 함께하고 싶은 마음을 표현한다. 군무를 강조하기보다 인물의 감정이 드러나는 동작과 연출에 초점을 맞췄다.투모로우바이투게더는 오는 24일 딩고 뮤직 '킬링보이스'에 출연한다. 이어 27일 KBS2 '뮤직뱅크', 28일 MBC '쇼! 음악중심', 29일 SBS '인기가요' 무대에 선다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr