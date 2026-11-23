그룹 소녀시대 태연 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 소녀시대 태연이 사랑의 설렘이 사라지고 관계가 익숙해지는 순간을 신곡에 담았다.태연은 오는 30일 정규 4집 'Unspecial'(언스페셜)을 발매한다. 동명의 타이틀곡은 부드러운 기타 선율과 섬세한 멜로디를 중심으로 구성된 R&B 곡이다.가사에는 반복되는 대화와 익숙해진 일상 속에서 연애 초반의 설렘이 점차 희미해지는 과정이 담겼다. 서로의 달라진 모습을 마주하고 관계의 권태를 느끼는 순간을 태연의 보컬로 풀어낸다.앨범 발매를 기념한 팝업스토어도 열린다. 태연은 오는 12월 1일부터 7일까지 서울 성동구 MM성수에서 'TAEYEON The 4th Album 'Unspecial' POP-UP'을 운영한다.팝업스토어는 사랑과 추억, 기다림, 성장, 해방 등 시간이 흐르면서 달라지는 감정을 주제로 꾸며진다. 세 개의 공간을 통해 앨범에 담긴 감정의 변화를 표현할 예정이다.뮤직비디오를 공간 전체에 투사하는 미디어룸도 마련된다. 방문객이 자신에게 의미 있는 날짜를 라벨에 적어 전시 공간에 남기는 '기억의 날짜' 프로그램을 비롯해 포토부스와 굿즈 판매 공간도 운영된다.팝업스토어 입장 및 예약 방법 등 구체적인 내용은 태연의 공식 SNS와 팬 커뮤니티를 통해 안내될 예정이다.한편 태연의 정규 4집 'Unspecial'은 오는 30일 오후 6시 음원과 음반으로 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr