그룹 아이브 / 사진 제공=CJ ENM

그룹 아이브(IVE) 장원영과 안유진이 시상식 레드카펫에서 취한 포즈를 두고 누리꾼들의 의견이 엇갈리고 있다.아이브는 지난 21일 일본 오사카 교세라 돔에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'에 참석했다. 이날 멤버들은 블랙과 브라운 계열의 의상을 입고 레드카펫에 등장했다.행사 이후 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 아이브의 단체 포토타임 영상이 확산했다. 영상 속 장원영과 안유진은 몸을 옆으로 틀어 실루엣을 강조하는 포즈를 취했다. 다른 멤버들이 비교적 차분한 자세로 서 있는 것과 대조를 이뤘다.이를 두고 일부 누리꾼들은 단체 사진인 만큼 다른 멤버들을 배려할 필요가 있었다고 지적했다. "두 사람만 과하게 포즈를 취한다", "단체 사진인데 포즈를 맞추면 좋겠다" 등의 반응이 나왔다.반면 두 사람의 포즈에 문제가 없다는 의견도 이어졌다. 레드카펫에서 각자의 개성을 살린 포즈를 취하는 것은 자연스러운 일이며, 짧은 사진 촬영 장면만으로 멤버들 사이의 경쟁을 추측하는 것은 지나친 해석이라는 반응이다.한편 아이브는 이날 시상식에서 'SNAKESKIN', 'BLACKHOLE', 'BANG BANG'으로 구성된 무대를 선보였다. 특히 'SNAKESKIN' 무대를 처음 공개했으며, 'BANG BANG'으로 공연을 마무리했다. 아이브는 이번 시상식에서 '베스트 피메일 그룹(BEST FEMALE GROUP)'과 '베스트 송 톱10(BEST SONG TOP 10)'을 수상하며 2관왕에 올랐다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr