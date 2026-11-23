가수 겸 배우 비가 지방간이 있다고 고백했다. / 사진=텐아시아 DB

오는 24일 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에서는 비와 배우 김재욱이 게스트로 출연해 유재석, 유연석과 함께 서울 신촌을 찾는다. / 사진=SBS 예능 ‘틈만나면,’

배우 김태희와 결혼한 가수 겸 배우 비가 지방간이 있다고 고백했다.오는 24일 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에서는 비와 배우 김재욱이 게스트로 출연해 유재석, 유연석과 함께 서울 신촌을 찾는다.이날 비는 건강에 관한 이야기를 나누던 중 "제가 지방간이 있다"라고 밝힌다. 평소 꾸준한 운동으로 탄탄한 몸을 유지해 온 그는 "매일같이 근력운동을 하는데 왜 이런지 모르겠다"라며 의아해한다.이에 유연석도 자신의 건강 상태를 공개한다. 그는 "저도 LDL(저밀도 콜레스테롤) 수치가 높다. 형도 선천적인 걸 수도 있다"라며 비의 고민에 공감한다. 그러나 유재석의 생각은 달랐다. 두 사람의 이야기를 듣던 유재석은 "지훈이는 먹는 걸 좋아해서 그래"라고 지적해 웃음을 자아낸다.한편 '틈만나면,'은 오는 24일 오후 9시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr