'오은영 리포트-결혼 지옥'에 '대포 부부'의 사연이 공개된다. / 사진제공=MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'

'오은영 리포트-결혼 지옥'에 주말부부였지만 합가 후 갈등을 겪는 부부의 이야기가 공개된다. / 사진제공=MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'

8년간 주말부부로 지내다 합가한 뒤 갈등이 깊어진 부부의 사연이 공개된다.23일 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥')에는 함께 살기 시작한 뒤 갈등이 심해진 '대포 부부'가 출연한다. 아내는 가족과 한집에서 지내기 위해 20년 가까이 다닌 직장을 잠시 그만두고 포항으로 이사했다.이날 방송에서는 아내가 잠든 뒤 보이는 행동이 공개된다. 한밤중 혼잣말을 하던 그는 한숨을 반복하다가 머리를 거칠게 긁고 발을 구르기 시작한다. 이어 바닥을 세게 내리치는 모습까지 보였고, 같은 방에서 자던 첫째 딸도 뒤척인다. 이를 지켜본 오은영 박사와 MC들은 놀라움을 감추지 못한다.아내의 음주 습관도 부부 사이의 문제로 떠오른다. 두 딸을 돌보던 중 낮부터 술을 마시는 장면이 포착된 것. 아내는 몸이 좋지 않은 날을 빼면 사실상 매일 음주한다고 털어놓는다.남편은 관찰 영상을 보고서야 아내가 낮에도 술을 마신다는 사실을 알게 됐다고 밝힌다. 그는 "10년 동안 전혀 몰랐다"며 당황스러워한다. 그러면서 연애할 때부터 아내가 부엌뿐 아니라 옷장과 서랍에도 술병을 감춰뒀다고 회상한다.부모의 갈등을 지켜봐 온 첫째 딸의 이야기도 공개된다. 아이는 엄마와 아빠가 일주일에도 몇 차례씩 싸운다며 다투는 장면이 꿈에 나타나 잠들기 어렵다고 고백한다. 말다툼을 듣지 않으려고 베개와 귀마개로 귀를 막은 적도 있다고 한다.첫째 딸은 부모를 화해시킬 방법을 인터넷에서 직접 찾아봤다고도 말한다. 이어 아이가 털어놓은 속마음에 부부와 MC들은 눈물을 흘린다.'오은영 리포트-결혼 지옥'은 이날 오후 9시 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr