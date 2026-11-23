고(故) 전경철 씨의 이야기를 다룬 2부작 다큐멘터리가 공개된다. / 사진제공=MBC

고(故) 전경철 씨는 말기 간암으로 시한부 선고를 받았다. 그는 지난 9월 5일 세상을 떠났다. / 사진제공=MBC

시한부 선고를 받은 뒤에도 중증 자폐성 장애가 있는 아들의 보금자리를 찾아 나섰던 고(故) 전경철 씨의 마지막 6개월이 다큐멘터리로 공개된다.오는 24일 첫 방송되는 MBC '다큐:너머'의 2부작 특집 '안녕, 피터팬'에서는 '피터팬 아빠'로 알려진 전경철 씨와 아들 제원 씨의 이야기를 다룬다. 앞서 두 사람의 사연은 지난 3월과 7월 MBC '실화탐사대'를 통해 소개된 바 있다.전 씨는 자신이 세상을 떠난 뒤 홀로 남게 될 아들을 위해 거주 시설을 알아봤다. 전국 1000여 곳에 도움을 요청했지만 받아주는 곳을 찾지 못했고, 결국 방송을 통해 도움을 호소했다. 당시 그는 "혹시라도 그런 힘을 가지고 계신 분이 있으시면 제 아들 살리는 일, 도와주세요"라고 말했다.방송 이후 제원 씨가 생활할 수 있는 시설이 마련됐다. 아들의 거처를 걱정하던 전 씨는 한시름 덜었지만, 정작 자신의 건강은 빠르게 나빠지고 있었다. 병세가 악화하면서 통증으로 잠을 이루지 못하는 날이 늘었고, 복수가 차오르는 간격도 점차 짧아졌다.전 씨는 투병 중에도 또 다른 계획을 세웠다. 자신과 아들이 겪었던 어려움을 다른 중증장애인 가족들이 반복하지 않도록 돕겠다는 것이었다. 특히 부모가 세상을 떠난 뒤에도 중증 발달장애인들이 함께 살아갈 수 있는 공동체 마을을 만들고자 했다.그가 구상한 마을의 이름은 '네버랜드'였다. 전 씨는 아들의 거처를 마련하는 데 그치지 않고 비슷한 처지의 가족들에게도 도움이 되는 공간을 꿈꿨다. 이번 다큐멘터리에서는 병세가 깊어진 상황에서도 이를 실현하기 위해 노력했던 과정이 소개될 예정이다.한편 전 씨는 지난 9월 5일 세상을 떠났다. '안녕, 피터팬'은 아들의 보금자리를 찾은 이후부터 생을 마감하기까지 약 6개월 동안의 기록을 담았다. 그동안 방송에서 공개되지 않았던 전 씨의 생활과 마지막 계획도 함께 전한다.'안녕, 피터팬' 1부는 오는 24일 오후 9시 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr