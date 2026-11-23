김신영이 '정오의 희망곡, 김신영입니다'에서 하차한다. / 사진=텐아시아DB

최근 MBC 예능 '나 혼자 산다' 등 다양한 방송 활동을 이어가고 있는 김신영이 14년간 지켜온 라디오 DJ 자리를 내려놓는다.MBC에 따르면 김신영은 오는 29일 방송을 끝으로 MBC FM4U '정오의 희망곡, 김신영입니다'에서 하차한다. 지난 2012년부터 약 14년간 프로그램을 진행해 온 그는 향후 활동 방향을 두고 제작진과 논의한 끝에 자진 하차하기로 했다.김신영은 2007년 MBC 라디오 '심심타파'를 통해 DJ 활동을 시작했다. 이후 2012년 '정오의 희망곡, 김신영입니다'의 진행을 맡아 매일 낮 청취자들과 만났다. 특유의 입담과 친근한 진행으로 오랜 시간 프로그램을 이끌었으며 MBC 라디오에서만 총 16년간 DJ로 활약했다.오랜 시간 함께한 프로그램을 떠나는 만큼 아쉬움도 전했다. 김신영은 "또 다른 도전을 위해 DJ를 그만두게 됐다. 앞으로도 '정오의 희망곡'에 변함없는 응원을 부탁드린다"고 밝혔다.김신영은 이날 '정오의 희망곡' 생방송에 복귀해 청취자들과 만난다. 이후 29일 마지막 방송까지 직접 마이크를 잡고 14년간 함께한 청취자들에게 작별 인사를 전할 예정이다.한편 '정오의 희망곡'은 1971년 첫 방송을 시작한 MBC의 장수 라디오 프로그램이다. 매일 정오부터 오후 2시까지 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr