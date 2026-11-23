가수 딘딘이 결혼식까지 내걸며 식당 사장님의 마음을 사로잡기 위해 나섰다./ 사진=텐아시아 DB

가수 딘딘이 결혼식까지 내걸며 식당 사장님의 마음을 사로잡기 위해 나섰다./ 사진제공=코미디TV

가수 딘딘이 결혼식까지 내걸며 식당 사장님의 마음을 사로잡기 위해 나섰다.지난 22일 방송된 코미디TV 예능 '밥값 하는 남자들'에서는 이준과 딘딘이 중식 전문점, 덮밥 전문점, 샤부샤부 뷔페를 방문해 음식 가격을 맞히는 대결을 펼쳤다.이날 딘딘은 첫 번째 식당부터 남다른 승부욕을 드러냈다. 중식 전문점에서 멘보샤를 맛본 그는 식빵 대신 바게트를 사용했다는 사실을 알아채며 "바게트는 식감이 원래 바삭한데 튀기니까 더 바삭하다. 아이디어 대박이다"라고 평가했다.딘딘의 분석에 이준이 놀라자 그는 "이러고도 내가 아무것도 모르는 사람한테 진다는 게 열받는 거다. 나는 잠을 못 잔다"라며 승부욕을 드러냈다.음식에 대한 딘딘의 설명을 들은 사장님은 그에게 힌트를 건넸다. 이준은 "딘딘의 간사한 혀 놀림에 넘어갔다"라며 불만을 드러냈다. 이어 "척척박사한테 힌트까지 주면 형평성에 안 맞는 거다"라고 항의했지만, 첫 번째 대결은 딘딘의 승리로 끝났다.두 번째 덮밥 전문점에서도 신경전은 계속됐다. 딘딘이 음식에 대한 분석을 이어가자 이준은 "사장님, 여기에 흔들리시면 안 된다. 말을 잘해서 그렇다"라며 견제했다. 딘딘은 "형은 이 가게가 얼마나 연구하고 노력해서 만든 맛인지는 필요 없는 거냐"라고 맞받아쳤다. 결국 이준은 "스트레스 쌓여"라며 답답함을 호소했다. 이번에도 딘딘이 힌트를 받았지만, 승리는 이준에게 돌아갔다.마지막 대결은 무한 리필 샤부샤부 뷔페에서 진행됐다. 가격을 예측하기 어려운 상황에서 두 사람은 사장님의 마음을 얻기 위해 적극적으로 나섰다. 딘딘이 "다시 오고 싶다는 생각이 들 정도로 대단한 곳"이라고 칭찬하자 이준은 "저는 내일 오겠습니다"라고 맞섰다.이에 딘딘은 한술 더 떠 "저희 아빠 팔순을 여기서 하겠다", "제 결혼식을 레드 카펫 깔고 여기로 입장하겠다"라며 파격적인 공약을 내걸었다.그러나 사장님은 이준에게 힌트를 줬다. 불리해진 딘딘은 자신의 휴대전화 화면에 이준의 밥값판을 비춰 가격을 확인한 뒤 답을 수정했다. 결국 마지막 대결에서 승리한 딘딘은 최종 우승을 차지했다.한편 코미디TV '밥값 하는 남자들'은 매주 일요일 오후 9시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr