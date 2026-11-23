사진제공=위드어스엔터테인먼트

그룹 에이핑크의 박초롱·윤보미·김남주·오하영과 가수 휘인(Whee In), 후이(HUI)가 함께한 크리스마스 프로젝트 앨범의 콘셉트 사진이 공개됐다.박초롱·윤보미·김남주·오하영, 휘인, 후이는 지난 18일부터 21일까지 소속사 위드어스엔터테인먼트(이하 위드어스) 공식 SNS를 통해 첫 번째 크리스마스 프로젝트 앨범 '2026 Winter With US : Christmas Recipe'(2026 윈터 위드 어스 : 크리스마스 레시피)의 단체 및 개인 콘셉트 사진을 순차적으로 선보였다.단체 사진에는 크리스마스 파티를 준비하는 듯한 여섯 아티스트의 모습이 담겼다. 이들은 크리스마스트리와 가랜드로 장식한 공간에서 선물 상자들을 배경으로 함께 포즈를 취했다. 계절에 맞춰 니트 의상을 착용하고 환하게 웃는 모습으로 연말 분위기를 연출했다.개인 사진에서는 각자의 특징을 살린 자세와 표정을 보여줬다. 에이핑크 박초롱·윤보미·김남주·오하영은 샴페인 잔을 들고 밝은 표정으로 카메라를 바라봤다. 휘인은 다양한 표정으로 사진을 촬영했고, 후이는 여러 개의 선물을 품에 안은 모습으로 등장했다.'2026 Winter With US : Christmas Recipe'는 위드어스 소속 아티스트들이 처음으로 함께 제작한 크리스마스 프로젝트 앨범이다. 총 4곡이 수록되며, 여섯 아티스트가 모두 참여한 단체곡과 각 아티스트의 개별 곡으로 구성됐다.타이틀곡은 여섯 명이 함께 부른 '크리스마스 레시피'(Christmas Recipe)다. 이와 함께 에이핑크 박초롱·윤보미·김남주·오하영의 'Christmas Candlelight'(크리스마스 캔들라이트), 휘인의 'Close To Midnight (23:59)'(클로즈 투 미드나잇), 후이의 'My Winter'(마이 윈터)가 수록된다.이번 프로젝트에서는 서로 다른 음악적 특징을 가진 여섯 아티스트가 한 곡에서 목소리를 맞춘다. 단체곡 외에도 에이핑크 멤버들과 휘인, 후이가 각각 부른 노래를 함께 담아 아티스트별 음악을 들을 수 있도록 했다. 네 곡은 서로 다른 장르와 메시지로 크리스마스와 겨울의 분위기를 표현할 예정이다.한편 박초롱·윤보미·김남주·오하영, 휘인, 후이의 크리스마스 프로젝트 앨범 '2026 Winter With US : Christmas Recipe'는 오는 12월 1일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 발매된다. 실물 앨범은 23일 오후 2시부터 각종 판매처를 통해 예약 구매할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr