배우 윤박이 '굿파트너2'에서 이혼 소송 의뢰인으로 특별출연해 반전 있는 캐릭터를 연기했다. / 사진=SBS 방송 화면 캡처

배우 윤박이 '굿파트너2'에서 이혼 소송 의뢰인으로 특별출연해 반전 있는 캐릭터를 연기했다. / 사진=SBS 방송 화면 캡처

배우 윤박이 '굿파트너2'에서 이혼 소송 의뢰인으로 특별출연해 반전 있는 캐릭터를 연기했다.지난 20일 첫 방송 된 SBS 금토 드라마 '굿파트너2' 1회에서 윤박은 강혜성(김혜윤 분) 변호사를 찾아온 이혼 의뢰인 서지훈 역으로 등장했다.서지훈은 아내 박나연(고원희 분)의 외도를 이유로 강혜성에게 이혼 소송을 의뢰했다. 유기견 보호센터 조끼를 입고 등장한 그는 상처받은 듯한 표정과 조심스러운 태도로 어렵게 이혼을 결심했다고 털어놨다. 아내의 외도 증거 사진까지 제시하자 강혜성은 승소 가능성을 99%로 판단하며 그를 피해자로 믿었다.그러나 재판이 시작되면서 상황은 달라졌다. 박나연 측 변호를 맡은 법무법인 리봄의 대표 차은경(장나라 분)이 서지훈의 외도 사실과 함께 '오픈 메리지' 약정서를 공개한 것. 아내의 외도를 문제 삼았던 서지훈 역시 다른 사람과 관계를 맺고 있었던 사실이 밝혀졌다.서지훈은 끝까지 아내에게 책임을 돌리려 했지만, 이혼 합의가 어려워지자 태도를 바꿨다. 재산 분할을 두고 다투던 건물까지 넘기며 상황을 정리한 그는 "사랑을 어떻게 한 사람하고만 해요?"라며 자기 행동을 합리화했다. 이후 다른 애인과 다정하게 통화하며 법원을 떠났다.윤박은 아내의 외도로 상처받은 남편의 모습부터 자기 외도 사실이 밝혀진 뒤에도 반성하지 않는 인물의 태도까지 표현했다. 초반에는 조심스럽고 소극적인 모습을 보였지만, 재판 과정에서 본색이 밝혀지자 뻔뻔한 태도로 돌변하며 캐릭터의 이중성을 그려냈다.서지훈은 강혜성이 승소를 자신했던 의뢰인이었다는 점에서 첫 회 법정 대결의 반전을 이끌었다. 차은경이 새로운 증거를 제시하면서 사건의 흐름이 뒤바뀌었고, 두 변호사의 대립도 본격화됐다.'굿파트너2' 첫 회는 닐슨코리아 전국 가구 기준 시청률 8.4%를 기록했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr