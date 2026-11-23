이선빈과 이광수가 같은 장소를 방문했다. / 사진=이선빈, 이광수 SNS

9년째 공개 열애 중인 이광수와 이선빈이 뜻밖의 럽스타그램으로 화제를 모았다.이광수는 23일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 여행 사진을 올렸다. 베이지색 모자와 초록색 재킷을 착용한 그는 상하이 곳곳을 배경으로 사진을 남겼다. 특히 상하이의 시계탑을 배경으로 두 팔을 활짝 벌린 채 뛰어오르는 모습이 눈길을 끌었다.해당 사진이 공개된 뒤 연인 이선빈의 과거 여행 사진에도 관심이 쏠렸다. 이선빈 역시 지난 7월 자신의 SNS에 상하이 여행 사진을 올렸기 때문. 두 사람이 각자의 SNS를 통해 동일한 장소를 공개했다는 점에서 이른바 '럽스타그램'을 연상케 했다. 다만 두 사람이 같은 시기 함께 여행을 떠났는지는 확인되지 않았다.한편 이광수와 이선빈은 2016년 SBS 예능 '런닝맨'을 통해 인연을 맺었다. 이후 2018년 열애 사실을 인정하고 공개 연애를 이어오고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr