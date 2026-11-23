사진=STONE MUSIC(스톤 뮤직)

임시완 / 사진=더블랙레이블

배우 임시완이 자신이 주연을 맡은 드라마 '나의 유죄인간'의 OST를 직접 부른다.23일 OST 제작사 STONE MUSIC(스톤 뮤직)에 따르면 임시완이 가창한 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간' OST Part 7 'Like You'가 오는 24일 오후 6시 발매된다.'나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 형사의 이야기를 그린 스릴 로맨스다. 임시완은 이번 작품의 마지막 OST 가창자로 참여했다.'Like You'는 경쾌한 리듬과 따뜻한 멜로디가 특징인 소울팝 장르의 곡이다. 후렴구에서 곡명인 'Like You'가 반복되며 밝고 사랑스러운 분위기를 강조한다. 극 중 주인공을 연기하는 임시완이 직접 노래를 불러 작품과의 연결성을 더했다.오는 25일 정오에는 드라마의 OST 합본 앨범도 발매된다. 이번 앨범에는 가창곡 7곡과 극 중 주요 장면에 사용된 스코어 트랙 39곡이 수록된다.가창곡에는 1화 엔딩을 장식한 영서(ALLDAY PROJECT)의 'DARKROOM'을 비롯해 Meego의 'Falling', THAMA의 'Drawn', 스트레이 키즈 아이엔의 'GUILTY PLEASURE'가 포함된다. 여기에 민지운의 'Shadow', 튜즈데이 비치 클럽(Tuesday Beach Club)의 'Actually', 임시완의 'Like You'까지 총 7곡이 담긴다.임시완의 'Like You'는 24일 오후 6시, OST 합본 앨범은 25일 정오 각종 온라인 음원 플랫폼을 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr