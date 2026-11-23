그룹 티아라 출신 화영이 명품백을 착용한 채 포즈를 취하고 있다. / 사진=류화영 SNS

사진=류화영 SNS

그룹 티아라 출신 류화영이 결혼 후 근황을 전했다.화영은 지난 23일 자신의 인스타그램 스토리에 "행복한 요즘"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 류화영이 지인의 결혼식에 하객으로 참석한 듯한 모습. 특히 그는 해외 명품 브랜드 H사의 대표적인 핸드백을 메고 등장해 눈길을 끌었다.앞서 류화영은 지난 9월 3살 연상의 사업가와 백년가약을 맺었다. 프러포즈 당시 신랑으로부터 기본 1000만 원대 가격을 호가하는 해외 명품 브랜드 G사의 반지를 받았다. 해당 브랜드는 세계적인 보석 회사로, 최고급 명품 액세서리만 제작 및 보유하고 있다.또 류화영은 신혼여행으로 떠나는 과정에서도 비지니스석 탑승을 비롯해 호화로운 기내식도 인증한 바 있다.한편 류화영은 티아라가 데뷔 2년 차가 됐을 즈음인 2010년 디지털 싱글 '왜 이러니'로 합류했다. 그러나 2년 만에 팀을 탈퇴했고 이후 배우로 전향했다. 최근 티엔엔터테인먼트와 전속계약을 맺으면서 활동을 예고했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr