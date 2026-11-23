배우 송강이 약 1년 만에 일본 팬들과 재회했다.
송강은 지난 12일과 13일 일본 도쿄 SGC HALL ARIAKE에서 열린 '2026 SONG KANG FANMEETING <PLAY, SONG KANG> IN JAPAN'을 시작으로 19일과 20일 오사카 ORIX THEATER까지 총 네 차례의 공연을 마쳤다.
공개된 사진 속 송강은 풍성한 앞머리에 가죽 재킷을 입고 부드러운 소년미를 자아냈다. 또 다른 사진에서는 회색 정장과 검은색 넥타이를 착용해 한층 성숙한 분위기를 연출했다. 서로 다른 스타일링을 자연스럽게 소화하며 눈길을 끌었다.
이번 팬미팅에서 송강은 이전보다 능숙해진 일본어로 팬들과 소통했다. 드라마 '포핸즈'의 대사를 일본어로 재현하고 다양한 게임에 참여하며 현장 분위기를 끌어올렸다. 노래 무대도 이어졌다. 송강은 dori의 '저 별'을 시작으로 로이킴의 'Smile Boy', 죠지의 '좋아해', 일본 가수 백넘버의 'Heroine' 등을 선보였다.
송강은 공연을 마치며 "항상 생각하는 것 같은데, 이 여운을 담아서 다음번에 만날 때는 더 반갑게 인사했으면 좋겠다"라고 말했다. 이어 "지금 '하얀 스캔들'이라는 드라마를 찍고 있다. 재미있게 찍고 있으니까 많이 기대해 달라"라며 차기작에 대한 관심도 당부했다.
한편 송강은 다음 달 5일 국내 팬미팅을 개최한다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
송강은 지난 12일과 13일 일본 도쿄 SGC HALL ARIAKE에서 열린 '2026 SONG KANG FANMEETING <PLAY, SONG KANG> IN JAPAN'을 시작으로 19일과 20일 오사카 ORIX THEATER까지 총 네 차례의 공연을 마쳤다.
공개된 사진 속 송강은 풍성한 앞머리에 가죽 재킷을 입고 부드러운 소년미를 자아냈다. 또 다른 사진에서는 회색 정장과 검은색 넥타이를 착용해 한층 성숙한 분위기를 연출했다. 서로 다른 스타일링을 자연스럽게 소화하며 눈길을 끌었다.
이번 팬미팅에서 송강은 이전보다 능숙해진 일본어로 팬들과 소통했다. 드라마 '포핸즈'의 대사를 일본어로 재현하고 다양한 게임에 참여하며 현장 분위기를 끌어올렸다. 노래 무대도 이어졌다. 송강은 dori의 '저 별'을 시작으로 로이킴의 'Smile Boy', 죠지의 '좋아해', 일본 가수 백넘버의 'Heroine' 등을 선보였다.
송강은 공연을 마치며 "항상 생각하는 것 같은데, 이 여운을 담아서 다음번에 만날 때는 더 반갑게 인사했으면 좋겠다"라고 말했다. 이어 "지금 '하얀 스캔들'이라는 드라마를 찍고 있다. 재미있게 찍고 있으니까 많이 기대해 달라"라며 차기작에 대한 관심도 당부했다.
한편 송강은 다음 달 5일 국내 팬미팅을 개최한다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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