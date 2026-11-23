아이유/사진=텐아시아DB

가수 아이유(IU)가 한국 여성 솔로 가수 최초로 일본 도쿄돔에서 단독 콘서트를 개최한다.아이유는 23일 공식 SNS를 통해 '2027 IU WORLD TOUR CONCERT'의 포스터와 공연 일정을 공개했다.공개된 일정에 따르면 아이유는 오는 2027년 1월 16일 태국 방콕에서 월드투어를 시작한다. 이후 가오슝, 싱가포르, 홍콩, 불라칸, 시드니, 쿠알라룸푸르, 타이베이, 자카르타 등 아시아와 오세아니아 지역의 주요 도시를 방문해 공연을 펼친다.이번 투어에서 아이유는 한국 여성 솔로 가수 가운데 처음으로 일본 도쿄돔에서 단독 공연을 연다. 도쿄돔은 일본의 대표적인 대형 공연장 중 하나다. 아이유는 이번 공연으로 국내에 이어 일본에서도 대규모 콘서트를 개최하게 됐다.대만에서는 가오슝과 타이베이 두 도시에서 총 4차례 단독 공연을 진행한다. 아이유는 현지 팬들의 관심에 힘입어 대만 공연 일정을 여러 차례 편성했다.앞서 아이유는 한국 여성 솔로 가수 최초로 서울 올림픽주경기장과 서울월드컵경기장에서 단독 콘서트를 개최한 바 있다. 이번에는 일본 도쿄돔까지 공연 장소를 넓히면서 대형 공연장에서의 활동을 이어간다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr