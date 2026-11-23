배우 이민기와 곽선영이 시즌1에 이어 '크래시2 : 분노의 도로'에서도 함께 호흡을 맞추고 있다. / 사진제공=ENA

'크래시2 : 분노의 도로'는 교통범죄수사팀의 이야기를 그린다. 2024년 방영된 '크래시'의 후속작이다. / 사진제공=ENA

배우 이민기와 곽선영이 '크래시2'에서 교통범죄를 수사하던 중 경찰에 체포돼 유치장에 갇힌다.23일 ENA 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'(이하 '크래시2') 측은 3회 방송을 앞두고 차연호(이민기 분)와 민소희(곽선영 분)가 위기에 처한 모습이 담긴 사진을 공개했다. 두 사람이 범죄자를 추적하다가 오히려 체포된 이유에 관심이 쏠린다.앞서 교통범죄수사팀 T.C.I는 급발진 사고로 알려졌던 사건이 실제로는 차량을 조작해 벌인 범죄라는 사실을 밝혀냈다. 아내와 내연남의 살인 계획을 알게 된 남편이 자신의 죽음을 이용해 복수를 준비했다는 사연도 드러났다. T.C.I는 현장에서 확보한 단서를 토대로 사건의 전말을 파악했다.새롭게 공개된 사진에서는 차연호가 수갑을 찬 채 현행범으로 체포되는 장면이 담겼다. 평소 범죄자를 검거하던 그가 이번에는 경찰에 붙잡힌 상황이다. 차연호는 갑작스러운 체포에 당황한 표정을 짓고 있다.민소희 역시 차연호와 함께 유치장에 갇혀 있다. 두 사람이 어떤 일로 체포됐는지는 아직 밝혀지지 않았으며, 수사를 진행하던 형사들이 나란히 구금된 경위가 이번 회차에서 공개될 예정이다.또 다른 사진에는 불에 타버린 차량을 바라보는 민소희의 모습이 담겼다. 평소와 달리 굳은 표정으로 현장을 살피고 있어 사건의 심각성을 짐작하게 한다. 앞서 공개된 예고편에서는 수사 중 위험에 처한 어현경(문희 분)의 모습도 등장했다.이번 3회에서는 보험 사기를 위장한 교통범죄를 추적하는 T.C.I의 수사가 이어진다. 보험 사기 조직의 배후를 조사하는 과정에서 팀원들이 예상하지 못한 상황에 휘말릴 것으로 보인다.제작진은 "23일 방송되는 3회에서는 보험 사기를 가장한 교통범죄를 추적하는 T.C.I의 활약이 펼쳐진다"고 밝혔다. 이어 "선 넘는 빌런들을 잡기 위해 물불 가리지 않고 뛰어드는 가운데, T.C.I를 발칵 뒤집어 놓을 사건도 발생한다"며 방송을 지켜봐 달라고 전했다.'크래시2' 3회는 이날 오후 10시 방송된다. KT 지니TV와 디즈니+에서도 시청할 수 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr