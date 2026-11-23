정용화가 '밑도 끝도 없이, 너다'에 출연 중이다. / 사진제공=A+E Global Media

정용화가 '밑도 끝도 없이, 너다'에 출연 중이다. / 사진제공=A+E Global Media

가수 겸 배우 정용화가 '밑도 끝도 없이, 너다'에서 열연 중이다.정용화는 라이프타임 토일드라마 '밑도 끝도 없이, 너다'에서 키스신을 찍지 못하는 비밀을 가진 톱스타 엄태봉 역을 맡았다. 엄태봉은 기억을 잃은 오해라(홍승희 분)와 가까워지면서 이전과는 다른 모습을 보여주고 있다.극 초반 엄태봉은 오해라와 만날 때마다 티격태격했다. 그러나 기억을 잃고 혼란스러워하는 오해라의 사정을 알게 된 뒤 조금씩 태도가 달라졌다. 겉으로는 불평하면서도 오해라의 부탁을 들어주고 곤란한 상황에 놓인 그를 챙기며 무심한 듯 다정한 면모를 보였다.오해라의 이웃 한정우(이이경 분)를 향한 질투도 눈길을 끌었다. 평소 여유로운 태도를 유지하던 엄태봉은 오해라와 한정우가 함께 있는 모습을 볼 때마다 신경 쓰이는 기색을 보였다. 정용화는 질투심을 쉽게 인정하지 못하는 엄태봉의 모습을 능청스럽게 표현했다.오해라를 위해 특별한 연극을 준비하기도 했다. 엄태봉은 자신이 출연했던 드라마 '황태자의 보디가드'를 현실로 믿는 오해라를 위해 당시 함께 출연한 배우들을 섭외했다. 오해라가 혼란을 겪지 않도록 드라마 속 상황을 현실에서 재현한 것.이처럼 엄태봉은 오해라와 가까워질수록 감정을 숨기지 못하고 있다. 정용화 역시 까칠했던 인물이 사랑에 빠지면서 달라지는 과정을 다양한 표정과 행동으로 표현하고 있다.한편 '밑도 끝도 없이, 너다'는 매주 토요일과 일요일 오후 10시 50분 라이프타임에서 방송된다. 국내에서는 티빙과 LG채널, 해외에서는 Viu와 레미노를 통해 시청할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr