MBC 아나운서 출신 방송인 김정근이 KBS2 대하드라마 '문무'에 등장해 눈길을 끌었다.김정근은 지난 21일 자신의 SNS를 통해 "KBS 대하사극 '문무'에 고혜진 역으로 함께했다"며 촬영 현장에서 찍은 사진을 공개했다.사진 속 김정근은 상투를 틀고 덥수룩한 수염을 붙인 채 사극 분장을 하고 있다. 김정근은 "1, 2부에서는 장군들 옆에 잠깐씩 지나갔는데 3부에서 얼굴이 처음 짧게 나왔다"며 자신의 출연 장면을 소개했다.이어 그는 "처음 출연해 보는 사극인데 현장에서 감독님과 배우분들, 많은 스태프분들이 여러 가지로 알려주시고 도와주셔서 지난 봄, 여름 즐겁게 촬영했다"고 소감을 밝혔다. 그러면서 "고혜진은 몇 회 더 나온다. 갈수록 흥미진진해지는 대하사극 '문무'에 많은 시청과 관심 부탁드린다"고 덧붙였다.한편 김정근은 2023년 MBC를 퇴사한 뒤 프리랜서 방송인으로 활동하고 있다. 2010년 KBS 아나운서 출신 방송인 이지애와 결혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr