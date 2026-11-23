그룹 엔하이픈 / 사진 제공=빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 신곡 'I Want You'(아이 원트 유)의 뮤직비디오와 안무에 얽힌 이야기를 공개했다.엔하이픈은 지난 22일 위버스에서 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD'(더 신 : 패러렐 월드) 발매 기념 라이브 방송을 진행했다. 멤버들은 신곡을 소개하고 지난 20일 열린 '2026 MAMA AWARDS'에서 대상을 받은 소감도 전했다.엔하이픈은 당시 팬 투표로 결정되는 대상인 '팬스 초이스 오브 더 이어 위드 비자'를 수상했다. 제이는 "엔진 분들이 만들어주신 값진 상을 받고 컴백 라이브를 하니 기분이 남다르다"며 "우리가 빛날 수 있는 것은 엔진 덕분"이라고 말했다.신곡에 대한 설명도 이어졌다. 제이크는 타이틀곡 'I Want You'를 두고 "머리로 이해하기보다는 본능이 먼저 반응하는 여섯 번째 감각에 대한 이야기"라며 "칠하면서도 몽환적인 느낌을 주는 곡"이라고 소개했다.니키는 안무 중 상대방을 향해 손을 뻗는 동작을 언급하며 "포인트 안무는 엔진 여러분들을 가리킨다"고 설명했다.수록곡 'ILY Season'(아이러브유 시즌)은 멤버 전원이 작사에 참여한 팬송이다. 성훈은 "평소 엔진분들에게 전하고 싶었던 진심들을 각자 가사로 적었다"며 시간이 흘러도 팬들과 함께하겠다는 마음을 담았다고 밝혔다.'I Want You' 뮤직비디오에는 여섯 멤버의 각기 다른 로맨스 이야기가 등장한다. 특히 기존 뮤직비디오와 달리 안무 장면을 넣지 않고 이야기 자체에 집중했다. 멤버들은 앞서 발표한 'THE SIN' 시리즈의 장면들도 영상 곳곳에 등장한다며 이전 작품들과 연결해 감상할 것을 권했다.한편 'I Want You'는 23일 0시 기준 브라질, 필리핀, 우즈베키스탄에서 1위를 기록하는 등 30개 국가 및 지역의 아이튠즈 '톱 송' 차트에 진입했다. 지난 20일 음원으로 먼저 공개된 'THE SIN : PARALLEL WORLD'의 실물 음반은 23일 발매됐다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr