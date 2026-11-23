배우 김현주가 '100일의 거짓말'에서 강렬한 감정 연기로 극의 몰입도를 높이고 있다.김현주는 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'에서 항일단체 구국단 소속 저격수 유소란 역을 맡아 활약하고 있다. 냉철한 판단력과 확고한 신념을 지닌 인물의 강인한 모습부터 내면에 자리한 아픔까지 섬세하게 표현하며 존재감을 드러내고 있다.극 중 유소란은 위험한 상황에서도 침착함을 유지하는 인물이다. 김현주는 절제된 표정과 날카로운 눈빛으로 캐릭터의 냉철한 면모를 그려내는 동시에 예상치 못한 사건 앞에서 흔들리는 감정까지 자연스럽게 담아냈다.특히 사토 신이치(진선규 분)가 이가경(김유정 분)에게 총을 겨누는 장면에서는 긴장감 넘치는 연기를 펼쳤다. 분노와 두려움이 뒤섞인 상황에서도 감정을 억누르려는 유소란의 모습을 눈빛과 표정으로 표현하며 극의 긴장감을 끌어올렸다.유필립(이무생 분)을 향한 감정 연기도 눈길을 끌었다. 폭발 사고 이후 의식을 잃은 필립을 발견한 유소란은 참아왔던 감정을 터뜨리며 오열했다. 평소 냉정한 태도를 유지하던 인물이 사랑하는 사람의 위기 앞에서 무너지는 모습은 안타까움을 자아냈다.이가경과의 관계에서도 김현주의 섬세한 연기가 돋보였다. 유소란은 가경을 끌어안으며 서로의 진심을 확인했고, 김현주는 애틋한 감정을 담담하게 전달하며 여운을 남겼다. 필립과의 위장 데이트 이후에는 쉽게 표현하지 못했던 속마음을 드러내며 인물의 복잡한 감정선을 보여줬다.이처럼 김현주는 총을 겨누는 저격수의 강인함과 소중한 사람들 앞에서 드러나는 인간적인 면모를 오가며 캐릭터에 깊이를 더하고 있다. 감정을 억누르는 순간부터 슬픔을 폭발시키는 장면까지 폭넓은 연기력을 발휘하며 극의 중심을 잡고 있다.특히 대사뿐만 아니라 작은 표정 변화와 호흡만으로도 인물의 심리를 전달하며 유소란의 서사를 설득력 있게 완성하고 있다. 극이 후반부로 접어들면서 인물들이 마주할 선택과 관계의 변화에도 관심이 집중되고 있다.종영까지 2회만을 남겨둔 가운데, 김현주가 유소란의 마지막 이야기를 어떤 감정으로 완성할지 기대가 모인다.한편 김현주가 출연하는 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'은 매주 토요일과 일요일 오후 9시 10분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr