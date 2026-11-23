정승환 / 사진=텐아시아 DB

가수 정승환이 소속사 안테나와 11년간의 동행을 마무리한다.안테나는 23일 공식 입장을 통해 "당사와 정승환은 오랜 시간 충분한 논의 끝에, 오는 12월 단독 공연을 마지막으로 11년간의 동행을 마무리하기로 상호 협의했다"라고 밝혔다.이에 따라 정승환은 오는 12월 예정된 단독 공연을 끝으로 안테나를 떠난다. 안테나는 정승환과 함께한 시간을 돌아보며 "서로를 향한 깊은 신뢰와 애정을 바탕으로 함께해 온 지난 순간들은 당사에도 더없이 소중한 시간이었다"라고 전했다. 이어 "그동안 정승환과 함께 써 내려온 음악과 추억을 오래도록 마음에 새기겠다"라고 덧붙였다.끝으로 안테나는 "정승환이 앞으로 펼쳐갈 새로운 날들을 진심으로 응원하며, 당사는 변함없는 마음으로 동행의 마무리까지 최선을 다하겠다"라며 "정승환의 앞날에 따뜻한 관심과 응원 부탁드린다"라고 밝혔다.정승환은 2015년 SBS 오디션 프로그램 'K팝스타4'에서 준우승을 차지하며 이름을 알렸다. 이후 안테나에 합류해 2016년 첫 앨범 '목소리'로 정식 데뷔했다. 대표곡으로는 '이 바보야', '너였다면', '눈사람' 등이 있다. 올해 데뷔 10주년을 맞은 그는 오는 12월 11일부터 13일까지 서울 경희대학교 평화의전당에서 단독 콘서트 '발라드 좋아하세요?'를 개최한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr