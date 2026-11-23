개그우먼 심진화가 남편의 유흥업소 방문 후 단란한 가족을 인증하고 있다. / 사진=심진화 SNS

개그우먼 심진화가 남편의 유흥업소 방문 후 단란한 가족을 인증하고 있다. / 사진=심진화 SNS

개그우먼 심진화가 최근 유흥업소에 방문한 남편 김원효와 가족사진을 공유했다.심진화는 지난 22일 자신의 인스타그램에 "김태풍이랑 사진 찍기 힘들다. 헤메 예뻐서 사진 좀 남기려 했더니 안 도와주네. 우리 개족 사랑해"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 심진화가 반려견과 함께 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 전날 트랜스젠더 바 방문 영상으로 주목받은 김원효도 환한 미소를 짓고 있어 눈길을 끌었다.앞서 김원효가 부산의 유흥업소를 방문한 사실이 알려졌다. 지난 21일 한 트랜스젠더 바 공식 계정에는 "저희 XX에 김원효 님이 찾아주셨습니다"라는 글을 남겼다. 함께 첨부된 영상에는 김원효가 양옆에 두 명의 여성을 두고 마이크를 든 채 노래를 부르고 있었다. 한 여성은 김원효에 팔짱을 끼기도 했다.영상이 온라인상에서 빠르게 퍼지자 해당 업소는 게시물을 삭제했다. 심진화는 여유 있는 태도를 보였다. 그는 "부산에 놀러 갔다가 후배가 있다는 말에 잠시 들려 인사하고 노래 한 곡을 부른 뒤 나온 것"이라며 "이미 알고 있던 상황"이라고 설명했다.한편 부부는 2011년 결혼했다. SNS와 다양한 방송 등을 통해 오랫동안 사랑꾼 부부 이미지를 보여왔다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr