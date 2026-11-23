손은유가 근황을 공개했다. / 사진=손은유 SNS

넷플릭스 '데블스 플랜2'로 얼굴을 알린 손은유가 변호사에서 배우 지망생이 된 근황을 공개했다. 법조계를 떠나 어린 시절부터 꿈꿨던 연기에 도전 중인 그의 새로운 일상이 관심을 모은다.손은유는 23일 자신의 SNS에 "퇴근"이라는 짧은 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 손은유는 거울 앞에서 휴대전화를 들고 셀카를 찍고 있다. 아이보리색 니트를 입은 그는 머리를 자연스럽게 묶고 편안한 분위기를 연출했다. 어깨선이 드러나는 니트와 화장기 적은 얼굴이 청순한 분위기를 자아낸다.사진 속 '퇴근'이라는 문구는 손은유의 근황에 대해 궁금증을 자극한다. 구체적으로 어떤 일정을 마치고 퇴근한 것인지는 밝히지 않았다.손은유는 지난해 8월 자신의 유튜브 채널을 통해 법무법인 태평양을 퇴사하고 배우를 준비하고 있다고 밝혔다. 기업 인수합병(M&A) 전문 변호사로 일했던 그는 어린 시절부터 배우가 꿈이었다고 털어놨다.손은유는 2019년에도 배우 프로필을 제출한 적이 있지만, 이후 법조인의 길을 선택했다고 설명했다. 그러다 지난해 1월부터 연기 수업을 받기 시작했고, 연기의 즐거움을 깨달으면서 같은 해 7월 퇴사를 결심했다. 퇴사 후에는 배우 프로필을 새롭게 준비해 제출하고 오디션과 소속사 미팅에도 참여했다고 전했다.손은유는 지난해 5월 공개된 두뇌 서바이벌 예능 '데블스 플랜: 데스룸'에서 명석한 면모와 승부욕으로 주목받았다. 특히 감옥동에서 끊임없이 살아남으며 '감옥동 여왕'이라는 별명도 얻었다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr