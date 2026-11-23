넷플릭스 '데블스 플랜2'로 얼굴을 알린 손은유가 변호사에서 배우 지망생이 된 근황을 공개했다. 법조계를 떠나 어린 시절부터 꿈꿨던 연기에 도전 중인 그의 새로운 일상이 관심을 모은다.
손은유는 23일 자신의 SNS에 "퇴근"이라는 짧은 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속 손은유는 거울 앞에서 휴대전화를 들고 셀카를 찍고 있다. 아이보리색 니트를 입은 그는 머리를 자연스럽게 묶고 편안한 분위기를 연출했다. 어깨선이 드러나는 니트와 화장기 적은 얼굴이 청순한 분위기를 자아낸다.
사진 속 '퇴근'이라는 문구는 손은유의 근황에 대해 궁금증을 자극한다. 구체적으로 어떤 일정을 마치고 퇴근한 것인지는 밝히지 않았다.
손은유는 지난해 8월 자신의 유튜브 채널을 통해 법무법인 태평양을 퇴사하고 배우를 준비하고 있다고 밝혔다. 기업 인수합병(M&A) 전문 변호사로 일했던 그는 어린 시절부터 배우가 꿈이었다고 털어놨다.
손은유는 2019년에도 배우 프로필을 제출한 적이 있지만, 이후 법조인의 길을 선택했다고 설명했다. 그러다 지난해 1월부터 연기 수업을 받기 시작했고, 연기의 즐거움을 깨달으면서 같은 해 7월 퇴사를 결심했다. 퇴사 후에는 배우 프로필을 새롭게 준비해 제출하고 오디션과 소속사 미팅에도 참여했다고 전했다.
손은유는 지난해 5월 공개된 두뇌 서바이벌 예능 '데블스 플랜: 데스룸'에서 명석한 면모와 승부욕으로 주목받았다. 특히 감옥동에서 끊임없이 살아남으며 '감옥동 여왕'이라는 별명도 얻었다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
손은유는 23일 자신의 SNS에 "퇴근"이라는 짧은 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속 손은유는 거울 앞에서 휴대전화를 들고 셀카를 찍고 있다. 아이보리색 니트를 입은 그는 머리를 자연스럽게 묶고 편안한 분위기를 연출했다. 어깨선이 드러나는 니트와 화장기 적은 얼굴이 청순한 분위기를 자아낸다.
사진 속 '퇴근'이라는 문구는 손은유의 근황에 대해 궁금증을 자극한다. 구체적으로 어떤 일정을 마치고 퇴근한 것인지는 밝히지 않았다.
손은유는 지난해 8월 자신의 유튜브 채널을 통해 법무법인 태평양을 퇴사하고 배우를 준비하고 있다고 밝혔다. 기업 인수합병(M&A) 전문 변호사로 일했던 그는 어린 시절부터 배우가 꿈이었다고 털어놨다.
손은유는 2019년에도 배우 프로필을 제출한 적이 있지만, 이후 법조인의 길을 선택했다고 설명했다. 그러다 지난해 1월부터 연기 수업을 받기 시작했고, 연기의 즐거움을 깨달으면서 같은 해 7월 퇴사를 결심했다. 퇴사 후에는 배우 프로필을 새롭게 준비해 제출하고 오디션과 소속사 미팅에도 참여했다고 전했다.
손은유는 지난해 5월 공개된 두뇌 서바이벌 예능 '데블스 플랜: 데스룸'에서 명석한 면모와 승부욕으로 주목받았다. 특히 감옥동에서 끊임없이 살아남으며 '감옥동 여왕'이라는 별명도 얻었다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
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