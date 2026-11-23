'지우러 가는 길'이 12월 개봉한다. / 사진제공=트리플픽쳐스

고등학생의 임신을 소재로 한 영화 '지우러 가는 길'이 오는 12월 말 개봉한다. 국내외 27개 영화제에서 주목받고 부산국제영화제 2관왕에 오른 작품으로, 무거운 소재를 유머와 성장 이야기로 풀어냈다.영화 '지우러 가는 길'(감독 유재인)은 임신이라는 예상치 못한 상황을 마주한 고등학생 윤지와 경선이 함께 떠나는 여정을 그린 성장 드라마다. 쫓고 쫓기는 관계로 시작한 두 소녀가 점차 서로의 유일한 동행이 돼가는 과정을 담았다.'지우러 가는 길'은 제30회 부산국제영화제에서 뉴 커런츠상과 배우상(이지원)을 받으며 2관왕을 차지했다. 무주산골영화제에서는 관객상을 수상했으며, 제76회 베를린국제영화제 제너레이션 경쟁 부문에도 진출했다. 국내외 27개 영화제에서 주목받으며 개봉 전부터 성과를 쌓았다.연출을 맡은 유재인 감독은 한국영화아카데미(KAFA) 장편과정을 통해 완성한 첫 장편 연출작으로 베를린국제영화제 경쟁 부문에 진출했다. 청소년 임신이라는 민감한 소재를 다루면서도 유머와 장르적 재미를 결합한 연출로 주목받았다.주인공 윤지 역은 심수빈이 맡았다. 윤지는 가족이 생길 것이라는 믿음으로 내린 선택 때문에 다시 갈림길에 서는 인물이다. '지우러 가는 길'은 심수빈의 데뷔작이자 첫 장편 영화 주연작이다. 이후 드라마 '은밀한 감사', '참교육', '기리고' 등에 출연한 그는 이번 작품에서 복잡한 상황에 놓인 고등학생의 감정을 표현했다.이지원은 잃어버린 돈을 되찾기 위해 윤지를 쫓다가 그의 유일한 동행이 되는 경선을 연기했다. 드라마 'SKY 캐슬', '라켓소년단' 등으로 얼굴을 알린 이지원은 이 작품으로 제30회 부산국제영화제 배우상을 받았다. 신설된 경쟁 부문 '부산 어워드'의 첫 배우상 수상자라는 점에서도 의미가 있다.영화제 공개 이후 작품을 향한 평가도 이어졌다. 부산국제영화제 정지혜 프로그래머는 "난장 속에서도 유머라는 숨구멍, 우정과 동행이라는 출구를 잃지 않고 마침내 자기식의 결론에 이르는 소녀들이 있다. 그것을 감당하는 영화의 뚝심이 신통하다"고 평했다.관객들 역시 왓챠피디아를 통해 "세심하면서도 유쾌함을 잃지 않는 이야기", "함부로 다룰 수 없는 소재들을 끌어안고도 과감히 장르의 힘으로 흡수시켜 버린 수작" 등 반응을 남겼다.개봉 확정과 함께 공개된 티저 포스터에는 허공에 떠 있는 계단 위에서 서로를 바라보는 윤지와 경선의 모습이 담겼다. 경선은 기둥에 기대 서 있고, 윤지는 계단에 걸터앉아 있다.리본처럼 굽이치며 아래로 이어지는 계단 끝에는 두 줄이 선명하게 나타난 임신 테스트기가 놓여 있다. "대책도 없이, 동행이 생겼다"라는 문구는 예상치 못한 상황에서 함께 길을 나서게 된 두 소녀의 이야기를 암시한다.'지우러 가는 길'은 오는 12월 말 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr