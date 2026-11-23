가수 겸 배우 비가 배우 김재욱과의 의외의 친분을 공개했다./ 사진=텐아시아 DB

오는 24일 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에서는 비와 배우 김재욱이 게스트로 출연해 유재석, 유연석과 함께 서울 신촌을 찾는다. / 사진=SBS 예능 ‘틈만나면,’

가수 겸 배우 비가 배우 김재욱과의 의외의 친분을 공개했다.오는 24일 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에서는 비와 김재욱이 게스트로 출연해 유재석, 유연석과 함께 신촌에서 시민들을 만난다.이날 비는 김재욱과 어떻게 친해졌는지 묻자 "저희가 사실 브런치, 바이크 동호회 친구다"라며 두 사람이 취미를 공유하는 사이라고 설명한다. 이어 "재욱이랑은 1년에 1-2번 번개로 만나는데, 소소한 얘기까지 다 한다"라며 남다른 친분을 드러낸다.비는 친구를 자주 만나는 것보다 관계를 유지하는 방식이 중요하다는 생각도 전한다. 그는 "옛날엔 많이 만나는 게 찐친인 줄 알았는데 아니다"라며 자신의 우정관을 밝힌다. 그러자 유연석은 "1년에 1-2번이면 느슨한 게 아니라 늘어진 거 아니냐"라며 의아해한다.이에 비는 "재석이 형이랑도 몇 년에 한 번씩 만나는데 반갑다. 이런 관계가 더 좋다"라고 답하며 자신의 생각을 굽히지 않는다.두 사람은 게임에서도 비슷한 승부욕을 드러낸다. 평소 자주 만나지 않아도 통하는 모습을 보여준 비와 김재욱이 어떤 호흡을 보여줄지 관심이 쏠린다.비와 김재욱이 출연하는 '틈만나면,'은 오는 24일 오후 9시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr