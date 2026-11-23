김종민이 '1박 2일'에서 막내 이기택에게 제대로 굴욕을 당했다./ 사진=텐아시아 DB

김종민이 '1박 2일'에서 막내 이기택에게 제대로 굴욕을 당했다./ 사진 = KBS 2TV '1박 2일 시즌4' 방송 캡처

김종민이 '1박 2일'에서 막내 이기택에게 제대로 굴욕을 당했다.지난 22일 방송된 KBS2 예능 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 충청남도 공주시로 여행을 떠난 여섯 멤버의 '왕을 넘보는 남자들' 두 번째 이야기가 그려졌다.이날 방송은 닐슨코리아 전국 기준 시청률 7.5%를 기록하며 동시간대 1위를 차지했다. 문세윤이 기상 미션에 성공해 벌칙을 면제받는 장면은 분당 최고 시청률 11.9%까지 올랐다. 수도권 2049 시청률 역시 2.0%로 동시간대 1위를 기록했다.앞서 왕과 양반, 머슴으로 신분이 나뉜 멤버들에게 김종민의 왕위를 빼앗을 기회가 주어졌다. 김종민의 횡포에 불만을 품었던 다섯 멤버는 '타도 김종민'을 외치며 힘을 합쳤다. 이들은 각자 수색 구역을 나눠 김종민을 찾아 나섰다.반란 소식을 접한 김종민은 곤룡포와 익선관까지 벗어 던지고 행사 부스에 몸을 숨겼다. 멤버들은 제한 시간 10분 안에 김종민을 붙잡아야 했지만, 좀처럼 그의 행방을 찾지 못했다.왕위가 그대로 유지되는 듯했던 순간, 막내 이기택이 종료 40초를 남기고 김종민을 발견했다. 김종민을 끌어내린 이기택은 새로운 왕이 됐다. 그는 다른 멤버들에게는 다정하게 대하면서도 김종민에게는 "조용히 하시오. 감히 어느 안전인데 지금"이라고 호통치며 달라진 권력 관계를 보여줬다.이후 베이스캠프로 이동한 멤버들은 두 명씩 팀을 이뤄 저녁 식사가 걸린 '수라상 고사'에 도전했다. 세계 각국의 왕과 관련된 퀴즈에서 김종민과 딘딘이 가장 많은 정답을 맞혀 푸짐한 저녁을 차지했다. 반면 이용진과 이준은 단 한 문제만 맞히는 데 그쳤다.잠자리 복불복에서는 예상 밖의 결과가 나왔다. 개인전으로 진행된 '한밤의 둥글게 둥글게'에서 게임 강자로 꼽히던 딘딘이 첫 라운드부터 탈락한 것. 멤버들은 "여러분 쥐를 보냈습니다"라며 환호했고, 딘딘은 이후 눈을 가린 채 미션을 수행하는 멤버들의 엉덩이를 발로 차며 분풀이했다.이어 문세윤과 김종민까지 탈락하면서 이용진, 이준, 이기택이 실내 취침을 확정했다. 반면 기존 멤버인 김종민, 문세윤, 딘딘은 나란히 야외 취침을 하게 됐다. 세 사람은 "굴러온 돌이 박힌 돌 뺐다"며 씁쓸해했다.다음 날 아침에는 기상 송의 안무를 외워 따라 하는 미션이 진행됐다. 김종민과 이준이 먼저 성공한 데 이어 문세윤이 아홉 번째 도전 끝에 벌칙을 피했다. 이용진, 딘딘, 이기택은 미션에 실패해 다음 촬영에서 우스꽝스러운 분장을 해야 하는 벌칙을 받았다.한편 '1박 2일 시즌4'는 매주 일요일 오후 6시 10분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr