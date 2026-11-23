그룹 라이즈 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 라이즈 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 라이즈(RIIZE)가 스포티파이의 라이브 공연 시리즈 '스포티파이 클로저(Spotify CLOSER)'의 첫 해외 공연을 맡았다.라이즈는 지난 20일(현지시간) 미국 뉴욕 브루클린 스틸(Brooklyn Steel)에서 공연을 열고 현지 팬들과 만났다. 이날 공연에는 스포티파이에서 라이즈의 음악을 즐겨 듣는 팬들이 초대됐으며, 멤버들은 무대와 토크를 통해 관객들과 소통했다.라이즈는 'Get A Guitar'(겟 어 기타)의 영어 버전을 비롯해 'Boom Boom Bass'(붐 붐 베이스), 'Do Your Dance'(두 유어 댄스), 'D-D-Done'(디디던), 'Impossible'(임파서블), 'Love 119'(러브 원원나인), 'Insomnia'(인섬니아) 등을 선보였다.공연을 마친 멤버들은 "오랜만에 뉴욕에서 브리즈를 직접 만났는데 열정적으로 반겨주셔서 놀랐다"며 "앞으로도 전 세계 곳곳에서 브리즈와 더 가까이 만날 수 있는 기회가 많아졌으면 좋겠다"고 소감을 전했다.이어 "스포티파이와 이런 형식의 공연을 한 건 처음이라 새로웠고, 계속 다양하고 재미있는 시도를 해보고 싶다"고 덧붙였다.'스포티파이 클로저'는 아티스트와 팬들이 비교적 가까운 거리에서 만날 수 있도록 마련된 라이브 공연 시리즈다. 앞서 그룹 하츠투하츠가 국내 첫 공연을 진행했으며, 라이즈는 해외로 확장된 시리즈의 첫 출연자로 나섰다.라이즈는 스포티파이에서 팔로워 100만 명을 돌파했으며, 'Get A Guitar'와 'Love 119'은 각각 누적 스트리밍 1억 회를 넘어섰다.한편 라이즈는 오는 26일 뉴욕에서 열리는 제100회 '메이시스 추수감사절 퍼레이드(Macy's Thanksgiving Day Parade)'에 참석한다. 올해 행사에 출연하는 K팝 그룹은 라이즈가 유일하다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr