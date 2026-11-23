도경수 콘서트 투어 / 사진=블리츠웨이뮤직

도경수 콘서트 투어 / 사진=블리츠웨이뮤직

가수 겸 배우 도경수(D.O.)가 인도네시아 자카르타 공연을 마치고 글로벌 투어를 이어간다.도경수는 지난 21일과 22일 자카르타에서 '2026 2027 DOH KYUNG SOO CONCERT TOUR [DAY OFF](2026 2027 도경수 콘서트 투어 [데이 오프])'를 개최했다. 지난달 서울을 시작으로 마카오와 방콕을 거쳐 자카르타까지 공연을 이어온 그는 연이은 매진을 기록하고 있다.이번 공연에서 도경수는 'Sing It Loud(싱 잇 라우드)', 'DUMB(덤)', 'Mars(마스)', '별 떨어진다 (I Do)', 'Rose(로즈)' 등 다양한 곡을 선보였다. 네 번째 미니앨범 'DOPAMINE(도파민)'의 수록곡 'Don't You(돈트 유)' 무대에서는 이번 투어를 위해 별도로 제작한 안무를 선보이기도 했다.무대 구성에도 변화를 줬다. 'Dear(디어)'로 차분한 분위기를 만든 뒤 '놀이터 (Do you remember?)', 'Popcorn(팝콘)', 'Dancing Party(댄싱 파티)' 등으로 공연을 이어갔다. 밴드의 라이브 연주에 맞춰 노래하는가 하면 객석을 직접 누비며 팬들과 가까이에서 만났다.방콕 공연부터 새롭게 추가한 'Darling(달링)'의 영어 버전도 자카르타에서 선보였다. 최근 발표한 디지털 싱글 'Darling'은 사랑하는 사람을 바라보는 것만으로 행복을 느끼는 마음을 표현한 발라드곡이다. 도경수는 발매 당시 팬들에게 직접 쓴 편지를 전하며 곡에 담긴 자신의 마음을 설명하기도 했다.자카르타 일정을 마친 도경수는 오는 12월 19일과 20일 가오슝에서 투어를 이어간다. 이후 2027년 1월 9일 싱가포르, 16일 홍콩, 23일 마닐라, 2월 27일과 28일 도쿄, 3월 13일과 14일 타이베이에서 공연할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr