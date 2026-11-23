방송인 서장훈이 사연자에 따끔하게 지적한다. / 사진=텐아시아 DB

23일 방송되는 KBS Joy 예능 '무엇이든 물어보살'에서는 만나는 남자친구마다 지나친 집착을 보여 연애가 힘들다는 여성 사연자가 등장한다./ 사진제공= KBS JOY 무엇이든 물어보살

23일 방송되는 KBS Joy 예능 '무엇이든 물어보살'에서는 만나는 남자친구마다 지나친 집착을 보여 연애가 힘들다는 여성 사연자가 등장한다./ 사진제공= KBS JOY 무엇이든 물어보살

방송인 서장훈이 사연자에 따끔하게 지적한다.23일 방송되는 KBS Joy 예능 '무엇이든 물어보살'에서는 만나는 남자친구마다 지나친 집착을 보여 연애가 힘들다는 여성 사연자가 등장한다.이날 사연자는 첫사랑부터 최근 헤어진 남자친구까지 모두 자신에게 과도한 집착을 보였다고 털어놓는다.첫 번째 남자친구는 사연자가 칵테일바에 갔다는 이유로 의심하기 시작했다. 3시간 동안 무려 50통이 넘는 전화를 걸었고, 새벽에는 집 앞까지 찾아와 결국 경찰이 출동하는 상황까지 벌어졌다.오랜 친구에서 연인으로 발전한 두 번째 남자친구도 다르지 않았다. 사연자가 출장을 갈 때마다 클럽이나 술집에 갈 것이라며 의심했고, 휴대전화를 검사하는 것은 물론 주변 남자 사람 친구들의 연락처까지 모두 차단했다.가장 충격적인 것은 최근 만났던 남자친구의 행동이었다. 사연자가 회식 중 연락을 받지 않자 회사 대표에게 직접 연락했고, 급기야 경찰에 실종 신고까지 접수했다.집착은 헤어진 뒤에도 끝나지 않았다. 남성은 사연자가 현관 비밀번호를 바꾸지 않은 틈을 타 집에 몰래 들어와 있거나 도시락을 두고 가는 등 이별 후에도 사연자의 사생활에 개입했다고 한다. 이를 들은 서장훈과 이수근은 사연자에게 연애 상대를 충분히 알아보는 과정이 필요하다고 조언한다.두 사람은 "사귀기 전에 사람을 진득하게 파악할 시간을 가져야 한다", "잘생긴 얼굴만 쫓다 이런 일이 벌어진다"며 사연자의 연애 방식에 대해서도 지적한다.23일 오후 8시 방송되는 '무엇이든 물어보살'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr