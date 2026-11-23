김태호 PD와 지드래곤이 다시 뭉친다. / 사진=텐아시아DB

'굿데이2' 프로듀서 라인업이 공개됐다. / 사진제공=TEO

김태호 PD와 지드래곤이 '굿데이' 시즌2로 다시 뭉친다. 시즌1에 출연했던 조세호, 데프콘, 정형돈이 빠진 가운데 코드 쿤스트부터 박명수까지 새로운 프로듀서들이 합류하며 대대적인 변화를 예고했다.23일 '굿데이' 제작사 TEO는 시즌2 제작을 확정하고 프로듀서 라인업을 공개했다. '굿데이'는 지드래곤이 다양한 분야의 인물들과 함께 올해의 노래를 완성하는 음악 프로젝트다.시즌1에서는 지드래곤을 중심으로 가수와 배우, 예능인 등 여러 분야의 인물들이 모여 음악을 만드는 과정을 그렸다. 완성된 음원의 수익금은 소외 아동과 청소년, 취약 계층을 위해 기부됐다.시즌2에서는 프로그램의 구성에 변화를 준다. 시즌1이 여러 분야의 인물들이 한자리에 모여 노래를 완성하는 방식이었다면, 이번에는 지드래곤이 총괄 프로듀서로 나서 후배 프로듀서들과 함께 앨범을 제작한다.이에 따라 시즌1에서 지드래곤과 호흡을 맞췄던 조세호, 데프콘, 정형돈은 이번 시즌에 함께하지 않는다. 대신 다양한 장르에서 활동하는 음악인들이 새롭게 합류한다.공개된 프로듀서 라인업에는 코드 쿤스트, 잔나비 최정훈, i-dle(아이들) 소연, 스트레이 키즈의 프로듀싱 팀 쓰리라차(방찬, 창빈, 한), 한로로, 박명수가 이름을 올렸다.지드래곤은 앨범 전체의 방향과 트랙을 총괄하며 이들 6팀과 협업한다. 힙합부터 밴드 음악, 아이돌 음악까지 서로 다른 장르에서 활동해 온 프로듀서들이 어떤 결과물을 만들어낼지 관심이 쏠린다.특히 시즌1에도 출연했던 코드 쿤스트가 다시 합류한 가운데, 박명수가 프로듀서 라인업에 포함된 점도 눈길을 끈다. 박명수는 예능 활동뿐 아니라 DJ G-PARK이라는 이름으로 음악 활동을 이어왔다.프로듀서들과 함께할 아티스트 명단은 아직 공개되지 않았다. 제작진은 다양한 분야의 아티스트들이 참여해 여러 장르의 음악을 선보일 예정이라고 밝혔다.시즌1에 이어 음원 수익금 기부도 이어간다. 지드래곤과 프로듀서들이 완성한 앨범의 수익금을 도움이 필요한 이웃들을 위해 사용할 계획이다.'굿데이2'는 2027년 상반기 공개를 목표로 준비 중이다. 방송 플랫폼과 구체적인 편성 일정은 현재 논의 중인 것으로 알려졌다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr