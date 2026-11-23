개그맨 김기리와 배우 문지인 부부. / 사진=김기리 SNS

유튜버 박위로 인해 댓글창을 닫았던 개그맨 김기리가 근황을 전했다.김기리는 지난 22일 자신의 인스타그램에 "드디어 생명이가 인사를 드리네요^^"라는 문구와 함께 장문의 글을 게재했다.그는 "너무 잘 먹고 잘 자고 잘 노는 바람에 튼실한 생명이로 자라나 마침내 100일을 맞았다"며 지난 8월 태어난 아들의 근황을 소개했다.함께 공개된 사진들 속에는 아이의 근황과 함께 자신과 인연을 맺고 있는 기부 단체가 소개되고 있는 모습. 김기리는 "아기가 100일을 지나 감사한 마음을 담아 결혼하자마자 만든 기부 적금으로 10곳에 100만 원씩 기부했다"고 근황을 전하기도 했다.앞서 김기리 지난 8월 박위의 CCTV 영상 공개 논란을 시작으로 불똥을 맞았다. 김기리가 박위와 그의 아내 송지은의 오작교라는 사실이 알려지면서 일부 누리꾼이 "왜 송지은을 박위에게 소개해줬냐", "송지은이 친동생이었어도 소개해줬을 거냐" 등 비판을 제기했기 때문이다. 이에 김기리는 자신의 유튜브 채널과 SNS의 댓글 기능을 제한하는 조치를 취했다.한편 김기리는 2024년 배우 문지인과 결혼했다. 문지인은 임신 중 칸 영화제에 초청받아 주목받기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr