빅뱅 지드래곤 / 사진=YG엔터테인먼트

빅뱅 태양 / 사진=YG엔터테인먼트

빅뱅 대성 / 사진=YG엔터테인먼트

그룹 빅뱅(BIGBANG)이 신곡 '기립 (GiiiRIP)' 발매에 이어 멤버별 비주얼 사진을 공개했다.YG엔터테인먼트는 지난 22일 공식 SNS에 '[GiiiRIP] Giii ver.'을 게재했다. 앞서 빅뱅은 신곡 발매를 알리는 포스터 외에 별다른 사전 홍보 없이 음원을 깜짝 공개했다. 이번에는 멤버들의 개인 사진을 선보이며 신곡 관련 콘텐츠를 추가로 공개했다.흑백으로 제작된 사진에서는 멤버마다 서로 다른 스타일이 눈에 띈다. 지드래곤은 긴 머리에 스터드 장식이 달린 의상을 착용해 파격적인 모습을 보여줬다. 긴 머리카락이 사방으로 휘날리는 모습이다. 태양은 날카로운 눈빛으로 긴장감 있는 분위기를 연출했고, 대성은 간결한 의상과 자연스러운 포즈로 차분한 인상을 남겼다.단체 사진인 '[GiiiRIP] RIP ver.'도 함께 공개됐다. 어두운 공간에 나란히 선 세 멤버는 각각 자신을 비추는 빛 아래에서 정면을 응시하고 있다. 별다른 소품 없이 조명과 인물의 배치만으로 구성한 사진이지만, 카리스마 있는 분위기가 묻어 나온다.이번 사진은 빅뱅이 '2026 MAMA AWARDS'에서 무대를 선보인 직후 공개됐다. YG에 따르면 Mnet 공식 유튜브 채널에 올라온 빅뱅의 무대 영상은 약 475만 조회수를 기록했다. 시상식이 열린 이틀 동안 출연진의 개별 무대 영상 가운데 가장 높은 조회수다.빅뱅은 지난 20일 새 디지털 싱글 '기립 (GiiiRIP)'을 예고 없이 발표했다. 신곡은 강렬한 신스 사운드와 반복적인 후렴구가 특징인 힙합곡으로, 새로운 길을 개척하며 도전을 이어온 빅뱅의 자신감을 담았다.한편 빅뱅은 데뷔 20주년을 기념하는 월드투어를 진행하고 있다. 이번 투어는 전 세계 20개 도시에서 총 41회 규모로 열린다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr