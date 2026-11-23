NiziU (니쥬) / 사진=JYP엔터테인먼트

NiziU (니쥬) / 사진=JYP엔터테인먼트

JYP엔터테인먼트 걸그룹 니쥬(NiziU)가 일본 데뷔 6주년을 맞아 첫 캐럴을 선보인다.23일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 니쥬는 데뷔 6주년인 오는 12월 2일 디지털 싱글 '졸리 졸리(Jolly Jolly)'를 발매한다. 니쥬가 홀리데이 송을 발표하는 것은 이번이 처음이다.니쥬는 지난 21일 공식 SNS를 통해 신곡 뮤직비디오 티저와 단체 이미지를 공개했다. 영상에는 크리스마스트리 불빛과 선물 상자, 스노우볼 등 겨울 분위기를 연상시키는 소품들이 등장한다.특히 'Don't you feel like we might meet someone special?'(특별한 누군가를 만날 것 같지 않아?)이라는 문구가 삽입돼 뮤직비디오에 담길 내용에 궁금증을 더했다. 함께 공개된 사진에서 멤버들은 털모자와 귀마개, 부츠 등 겨울 소품을 활용한 의상을 선보였다.'졸리 졸리'는 경쾌한 피아노 리프에 풍성한 스트링 사운드를 더한 캐럴이다. 행복하고 사랑스러운 분위기가 특징이다. 정식 발매에 앞서 오는 24일 0시 각종 SNS 채널을 통해 숏 버전 음원을 먼저 공개한다.니쥬는 이번 신곡에 이어 내년 3월 17일 세 번째 EP '유 아 더 베스트(You're the best)'도 발매한다. 지난 4월 선보인 두 번째 EP '굿 걸 벗 낫 포 유(GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU)' 이후 약 11개월 만의 EP다. 신보에는 '졸리 졸리'를 포함한 총 3곡이 수록된다.니쥬는 지난 9월 한국 첫 미니앨범 '사워 그레이프스(Sour Grapes)'를 발매해 자체 최고 초동 판매량을 기록했으며, 동명의 타이틀곡으로 음악방송 1위에 올랐다.일본에서는 지난 22일 효고를 시작으로 두 번째 겨울 투어 'NiziU Live with U 2026 2027 "Who? U! NiziU Fes."'에 돌입했다. 이번 투어는 홋카이도, 아이치, 후쿠오카, 도쿄 등 일본 5개 지역에서 총 11회에 걸쳐 진행된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr