'신의 구슬'이 12월 5일 방송된다. / 사진제공=JTBC '신의 구슬'

'신의 구슬'이 12월 5일 방송된다. / 사진제공=JTBC '신의 구슬'

'신의 구슬' 수현이 안보현과 윤균상 사이에서 엇갈린 사랑에 휘말린다. 과거 사랑했던 윤균상과 재회한 가운데 신분의 벽을 넘어 안보현과 새로운 사랑에 빠지면서 세 사람의 관계에 관심이 쏠린다.오는 12월 5일 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '신의 구슬'(극본 정현민, 연출 정대윤) 측은 23일 백결(안보현 분), 왕희(수현 분), 왕무(윤균상 분)의 복잡한 관계를 담은 스틸컷을 공개했다.'신의 구슬'은 몽골과의 전쟁이 30여 년간 이어지며 패색이 짙어가던 1258년 고려를 배경으로 한다. 호국의 성물인 관음보주를 찾아 전쟁터로 뛰어든 호송대의 투쟁과 이들을 구하려는 황녀의 이야기를 그린다.공개된 사진에는 서로 다른 인연으로 얽힌 백결과 왕희, 왕무의 모습이 담겼다. 세 사람의 시선과 표정에는 애틋함과 긴장감이 교차한다.백결은 황제를 보위하는 최정예 부대 견룡군의 별장이다. 무인이라면 누구나 선망하는 부대에서 활약하던 그는 황제의 막내딸인 경화궁주 왕희와 사랑에 빠진다.왕희는 일찍 남편을 여의고 경화궁에서 홀로 지내던 인물이다. 황녀와 무사라는 신분 차이에도 서로에게 이끌린 두 사람의 관계는 궁궐 안팎으로 알려지며 화제를 모은다. 신분의 벽을 넘어선 이들의 사랑이 어떤 결과를 가져올지 궁금증을 높인다.그러나 왕희에게는 잊지 못한 첫사랑이 있다. 원주성을 지키는 방호별감 왕무다. 고려 개국공신의 후손이자 황제와 촌수가 먼 방계 황족인 왕무는 무신정권의 견제를 받으며 변방을 떠돌아왔다.왕희와 왕무는 과거 서로 사랑했지만 끝내 함께하지 못했다. 오랜 시간이 흐른 뒤에도 두 사람 사이에는 미처 정리하지 못한 감정과 기억이 남아 있다. 재회한 이들이 과거의 인연을 어떻게 마주할지도 주요 관전 포인트다.백결과 왕무의 만남도 예고됐다. 황제의 명령으로 관음보주를 찾아 나선 백결은 야별초 전사들과 함께 목숨을 건 호송 여정에 오른다. 그 과정에서 원주성을 지키는 왕무와 마주하게 된다.왕희를 사이에 둔 두 남자가 관음보주 호송이라는 임무를 통해 얽히면서 긴장감이 더해진다. 각자의 신념과 한 여인을 향한 마음이 충돌할지, 세 사람의 관계가 전쟁 속에서 어떤 변화를 맞을지 관심이 모인다.'신의 구슬'은 오는 12월 5일 오후 10시 40분 JTBC에서 첫 방송된다. 다시보기는 쿠팡플레이에서 독점 제공되며, 아마존 프라임을 통해서도 전 세계 시청자들을 만날 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr