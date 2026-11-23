티빙

AI 부정행위가 판치는 세상 속 티빙이 수능을 소재로 한 범죄 스릴러를 선보인다.23일 오후 6시 첫 공개되는 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'은 인생이 걸린 단 하루, 서로 다른 결핍과 욕망을 지닌 인물들이 위험한 거래에 뛰어들면서 벌어지는 범죄 스릴러다. 수능이라는 현실적인 소재에 배신과 반전, 치열한 심리전을 더해 긴장감 넘치는 이야기를 예고했다.'대리수능'은 '방과 후 전쟁활동', '피라미드 게임', '스터디그룹', '취사병 전설이 되다' 등 다양한 장르물을 선보인 티빙의 신작이다. 특히 '피라미드 게임'을 연출한 박소연 감독이 다시 한번 학원물을 선보인다는 점에서 관심을 모은다.박소연 감독은 작품의 차별점에 대해 "단순한 입시 경쟁보다는 하나의 선택으로 인해 인물들의 관계와 감정이 어떻게 변화하는지를 따라간다는 점"이라고 설명했다. 이어 대리수능이라는 설정을 통해 부정행위의 수법보다는 인물들이 잘못된 선택을 하게 되는 이유와 그에 따른 대가를 집중적으로 그렸다고 밝혔다.주연 배우 배현성, 차강윤, 박윤호는 위험한 거래로 얽히게 되는 세 친구를 연기한다. 배현성은 완벽해 보이는 겉모습과 달리 깊은 열등감을 품고 있는 남재엽 역을 맡았다. 차강윤은 평범한 미래를 꿈꾸며 위험한 거래에 뛰어드는 전교 1등 강건태로 분한다. 박윤호는 강건태의 절친이자 우정에 균열이 생기면서 혼란을 겪는 주희동을 연기한다.세 배우는 각자의 욕망과 선택에 따라 달라지는 관계를 주요 관전 포인트로 꼽았다. 배현성은 서로의 약점을 쥔 인물들의 관계가 역전되는 과정에 주목해 달라고 당부했다. 차강윤은 세 친구의 관계와 강건태가 현실을 헤쳐 나가는 과정에, 박윤호는 각 인물이 지키고자 하는 것과 선택의 이유에 관심을 가져달라고 전했다.여기에 엄지원, 박혁권, 백지원, 박보경 등 베테랑 배우들이 합류해 극의 무게감을 더한다. 엄지원은 아들의 입시 문제로 변화를 겪는 워킹맘 예준모 역을 맡았다. 박혁권은 아들의 성공을 자신의 성취로 여기는 남재엽의 아버지를, 백지원은 아들의 성적에 집착하는 어머니를 연기한다. 박보경은 속내를 쉽게 드러내지 않는 정경고 학년부장 주상화로 등장한다.박소연 감독은 배우들의 호흡에 대해 "각기 다른 에너지와 묵직한 존재감이 극에 긴장감을 더했고, 청춘 배우들과 부딪히는 순간마다 예상하지 못한 감정과 분위기를 만들어 줬다"고 전했다.수능이라는 단 하루의 시험을 둘러싸고 청춘들의 욕망과 어른들의 이해관계가 충돌하는 가운데, 한 번의 거래가 어떤 파국을 불러올지 관심이 쏠린다.한편 '대리수능'은 23일 오후 6시 티빙에서 단독 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr