배구선수 김연경이 '신인감독 김연경2' 제작발표회에 참석한 모습이다. / 사진=송이채 기자 riane@

3연승을 기록한 원더독스가 베트남 1위 팀과 맞붙었다. / 사진제공=MBC '신인감독 김연경2'

배구선수 김연경이 이끄는 필승 원더독스가 연승 행진을 이어가며 첫 해외 원정에 나섰다.23일 닐슨코리아에 따르면 MBC 예능 '신인감독 김연경2' 7회는 2054 시청률 3.0%를 기록하며 일요일 예능 프로그램 중 2054 시청률 기준 7주 연속 1위를 차지했다. 수도권과 전국 가구 시청률은 모두 5.4%로 집계됐다.7회에서는 필승 원더독스(이하 '원더독스')와 포항시체육회의 경기 결과가 공개됐다. 앞서 두 세트를 선점한 원더독스는 3세트에서 상대의 수비와 블로킹에 막혀 고전했다. 포항시체육회 박현주의 공격까지 살아나면서 결국 한 세트를 내줬다.4세트에서는 다시 경기 흐름을 가져왔다. 윤영인과 츠바키의 호흡이 살아난 가운데 이예담이 결정적인 블로킹을 성공시켰다. 이어 윤영인의 마지막 스파이크가 득점으로 연결되면서 세트 스코어 3대 1로 승리했다.세 번째 승리를 거둔 원더독스는 베트남으로 향했다. 네 번째 상대는 2026년 정규리그 1위를 차지한 현지 프로배구팀 '호아 쩟 득장 라오까이'(이하 라오까이)였다. 이 팀은 195cm의 국가대표 미들블로커를 보유하고 있어 높이 싸움이 주요 변수로 꼽혔다.원정 준비 과정에서는 예상치 못한 문제가 발생했다. 김보빈이 복근 파열로 이탈했고, 인쿠시는 대학리그 일정이 겹쳐 출전하지 못하게 됐다. 츠바키마저 비자 문제로 합류가 불가능해지면서 김연경은 주축 선수 3명 없이 경기를 준비해야 했다.전력 공백을 메우기 위해 김연경은 상대 분석에 집중했다. 코칭스태프와 전력분석관에게 관련 자료를 요청하며 라오까이의 공격 방식과 블로킹을 살폈다. 현지에 도착한 뒤에는 이효희, 윤봉우 코치와 함께 배구대회를 관람하며 베트남 팀들의 경기 운영 방식도 확인했다.낯선 날씨 역시 부담으로 작용했다. 경기장에서는 체감온도가 40도를 넘는 무더위가 이어졌고, 선수들은 평소와 다른 환경에 적응해야 했다. 당시 3전 전승을 기록 중이던 원더독스는 이번 대결에서 이기면 생존을 확정할 수 있는 상황이었다.상대 팀을 이끄는 응우옌 흐우 하 감독의 이력도 소개됐다. 그는 선수 시절 베트남 리그 MVP를 수상하고 국가대표팀 주장과 아웃사이드 히터로 활약했다. 은퇴 후 지도자로 전향해 라오까이의 1부 리그 진출을 이끌었다는 점에서 선수 출신인 김연경과 공통점이 있었다.경기 초반 원더독스는 황연주의 서브 에이스와 백채림의 터치아웃으로 점수를 쌓았다. 하지만 블로킹 타이밍이 맞지 않고 지민경의 리시브까지 흔들리면서 어려움을 겪었다. 김연경은 상대 라이트 공격수를 서브로 공략하도록 지시하며 수비 조직력을 가다듬었다.작전이 통하면서 원더독스는 1세트를 25대 19로 마무리했다. 특히 황연주가 크로스 공격으로 마지막 점수를 올리는 순간에는 분당 최고 시청률 7.5%를 나타냈다.2세트에서는 지민경에게 다시 기회가 돌아갔다. 무릎 부상으로 한동안 경기에 나서지 못했던 그는 공격 성공률이 아쉬운 상황에서도 김연경의 신뢰를 받았고, 세트 첫 득점으로 기대에 부응했다. 황연주 역시 공격에 가세하며 힘을 보탰다.라오까이는 195cm 장신 선수 리티 루옌을 투입해 대응에 나섰다. 상대의 블로킹 높이가 한층 강화되면서 원더독스는 새로운 과제를 안게 됐다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr