그룹 제로베이스원/사진제공=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 내년 1월 18일 완전체로 컴백한다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱)은 지난 21일 일본 오사카 교세라돔에서 개최된 '2026 마마 어워즈(2026 MAMA AWARDS)' 무대를 통해 새 앨범 발매 일정을 공개했다.이날 제로베이스원은 여섯 번째 미니앨범 '어센드-'(Ascend-)의 타이틀곡 '톱 5'(TOP 5)를 비롯해 유닛과 솔로 활동을 아우르는 무대를 꾸몄다. 올해 진행한 다양한 활동을 공연으로 구성한 데 이어 다수의 댄서와 함께 메가크루 퍼포먼스도 펼쳤다.공연은 레스토랑을 콘셉트로 진행됐다. 무대 마지막에는 '브레이크 타임'이라는 문구가 적힌 패널이 뒤집히면서 'JAN 18 2027'이라는 글자가 등장했다. 이를 통해 제로베이스원의 새 앨범이 2027년 1월 18일 발매된다는 사실이 알려졌다.공연이 끝난 뒤에는 스포티파이와 애플뮤직 등 글로벌 음원 플랫폼에서 새 앨범의 사전 저장(Pre-save) 페이지가 열렸다. 제로베이스원은 라이브 방송을 통해 팬들에게 컴백 소식을 직접 전하기도 했다.제로베이스원은 올해 여섯 번째 미니앨범 '어센드-'를 시작으로 일본 두 번째 EP '회귀러브'(回帰LOVE) 등을 발표했다. 멤버들은 유닛과 솔로 활동도 병행하며 각자의 음악을 선보였다. 이번 '2026 마마 어워즈'에서는 이러한 활동을 하나의 무대로 구성해 올해의 활동을 돌아봤다.특히 제로베이스원은 대규모 댄서들과 함께하는 퍼포먼스를 통해 단체 안무를 강조했다. 공연 마지막에 새 앨범 발매 날짜를 공개하는 방식으로 다음 활동을 예고했다.제로베이스원의 이번 컴백은 약 8개월 만에 이뤄진다. 멤버들은 그동안 개별 활동과 그룹 활동을 병행한 데 이어 새 앨범을 통해 다시 함께 무대에 설 예정이다.제로베이스원은 내년 1월 18일 새 앨범을 발매하고 2027년 첫 그룹 활동에 나선다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr