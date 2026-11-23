김설현이 예상 밖의 신체 진단에 놀라워했다. / 사진='김설현' 유튜브 캡처

김설현이 예상 밖의 신체 진단에 놀라워했다. / 사진='김설현' 유튜브 캡처

배우 김설현이 예상 밖의 체형 진단에 놀란 가운데 평소 가느다란 발목이 고민이었다고 털어놨다.지난 22일 김설현의 유튜브 채널에는 '퍼스널컬러 논쟁 종결?! 퍼스널컬러부터 골격·체형 진단까지'라는 제목의 영상이 게재됐다. 김설현은 자신의 퍼스널 컬러와 몸매 체형을 정밀하게 진단받기 위해 전문가를 직접 찾아갔다.김설현은 본인의 몸매 골격이 웨이브형이나 내추럴형에 가까울 것이라 짐작했다. 그러나 전문가의 김설현의 어깨선과 무릎, 다리를 살펴보더니 그의 체형을 스트레이트형으로 분류했다. 이에 김설현은 "전혀 예상 못 했다"라며 놀라워했다.이어 발목에 대한 분석이 시작되자 김설현은 공감했다. 전문가는 짧은 양말을 신으면 발목이 상대적으로 가늘어 보일 수 있다며 몸 전체의 균형감을 살려주는 맞춤형 스타일링을 조언했다. 이에 김설현은 "맞다. 발목이 너무 가늘어 보이는 게 늘 싫었다"라고 고백했다.체형에 어울리는 의상 조언도 이어졌다. 허리선부터 곧게 떨어지는 디자인의 치마, 통이 좁아지는 바지 대신 부츠컷 실루엣이 추천됐다. 또 발목을 드러내는 신발보다는 무게감 있는 부츠가 잘 어울리고, 가방 역시 아래쪽으로 내려 드는 편이 전체적인 균형을 살려준다는 조언을 받았다.김설현은 그룹 AOA 출신 배우로, 다채로운 유튜브 영상과 연기 활동을 통해 팬들과 친근한 소통을 이어가고 있다. 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 공개를 앞두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr