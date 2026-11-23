전현무가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

전 야구선수 황재균이 이혼과 은퇴 이후 아이돌 챌린지를 즐기는 근황을 공개했다. / 사진제공=MBN

전 야구선수 황재균이 이혼과 은퇴 이후 아이돌 챌린지를 즐기는 근황을 공개했다. / 사진제공=MBN

전 야구선수 황재균이 이혼과 은퇴 이후 아이돌 챌린지를 즐기는 근황을 공개했다. / 사진제공=MBN

방송인 전현무가 사석에서 만나는 지인이 다섯 손가락 안에 꼽힐 정도로 적다고 밝히며, 그중 한 명으로 전 야구선수 황재균을 언급했다.지난 22일 방송된 '디스이즈 현무로드' 10회에서는 황재균이 일본 오카야마현 구라시키를 여행 중인 전현무, 이준, 강미나와 합류하는 모습이 담겼다.황재균은 세 사람 앞에 깜짝 등장했다. 그는 "어제 현무 형한테 전화 받고 새벽 비행기를 타고 왔다"며 급하게 일본을 찾게 된 사연을 전했다. 황재균은 1988년생이라고 소개한 이준에게 "빠른 연생은 안 쳐준다"고 선을 그었다. 그러나 이내 "친구 하자"며 손을 내밀었고, 두 사람은 동갑내기 여행 친구로 가까워졌다.밤이 되자 네 사람은 구라시키 미관지구에서 열린 지역 축제를 찾았다. 전현무는 "진짜 운이 좋은 게 1년에 하루 열리는 지역 축제에 딱 걸렸다"며 반가워했다. 이들은 거리에서 펼쳐지는 퍼레이드를 구경하며 닭꼬치와 맥주를 즐겼다. 오리 인형 잡기에도 도전하며 축제 곳곳을 둘러봤다.황재균은 축제 현장에서 진행된 댄스 타임에 적극적으로 참여했다. 은퇴 후 아이돌 챌린지에 관심을 갖게 된 그는 음악에 맞춰 춤을 추며 흥을 발산했다. 현지 카메라들도 황재균의 모습을 촬영했다. 앞서 황재균은 그룹 티아라 출신 지연과 2022년 결혼했으나 2024년 이혼했다. 이후 프로야구 선수 생활을 마무리한 그는 야구 외에도 다양한 활동을 즐기며 일상을 보내고 있다.축제가 끝난 뒤 네 사람은 전현무가 예약해 둔 일본 전통 식당으로 이동했다. 사시미와 채소 꼬치, 가리비 요리, 붕장어 솥밥 등으로 구성된 11가지 가이세키 코스 요리를 먹으며 대화를 나눴다. 식사 중 전현무는 "사석에서 보는 사람이 다섯 손가락 안에 드는데 그중 한 명이 황재균"이라며 각별한 친분을 언급했다.황재균에게 "너는 왜 그렇게 춤을 좋아해?"라고 물었다. 이에 황재균은 "몸을 움직이는 게 재밌고, 야구 외에 다른 걸 해보는 게 하나하나 전부 다 즐겁다. 축제도 진짜 너무 재밌었다"고 답하며 은퇴 후 달라진 일상에 대한 만족감을 전했다. 황재균은 여행을 마친 뒤 "다음부터 짝수가 필요하면 불러 달라"며 멤버들과 다시 여행하고 싶다는 뜻을 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr