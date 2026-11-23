'걸스플래닛' 새 시즌이 공개를 앞둔 가운데, 성한빈이 특별 출연해 눈길을 끈다. / 사진=텐아시아DB

엠넷의 걸그룹 데뷔 프로젝트 '걸스플래닛'이 6년 만에 돌아온다. / 사진제공=엠넷

엠넷의 걸그룹 데뷔 프로젝트 '걸스플래닛'이 6년 만에 돌아온다. 제로베이스원 성한빈이 티저 영상에 등장한 가운데, 글로벌 누적 지원자는 6만 3000명을 넘어섰다.23일 Mnet은 2027년 방송 예정인 '걸스플래닛 2027'(가제)의 공식 타이틀을 '걸스플래닛 : 유니버설 리그'(GIRLS PLANET : UNIVERSAL LEAGUE)로 확정하고 첫 티저 영상을 공개했다.'플래닛' 시리즈는 2021년 방송된 '걸스플래닛999 : 소녀대전'을 통해 걸그룹 케플러를 배출했다. 이후 보이그룹 데뷔 프로젝트로 확장돼 지난해 '보이즈 2 플래닛'이 방송됐으며, 걸그룹 프로젝트는 2021년 이후 6년 만에 새로운 시즌을 선보이게 됐다.티저는 지난 20일부터 21일까지 일본 오사카 교세라 돔에서 열린 '2026 MAMA AWARDS' 현장에서 처음 공개됐다. 영상은 우주를 배경으로 "GIRLS NEVER STOP"이라는 문구와 함께 시작됐다. 이어 '보이즈 플래닛'을 통해 데뷔한 제로베이스원의 성한빈이 등장해 '플래닛' 시리즈를 상징하는 깃발을 꽂았다. 이후 서로 마주 선 두 그룹의 소녀들이 모습을 비추며 새로운 시즌의 경쟁 구도를 암시했다.이번 시즌은 'K그룹'(K Group)과 'E그룹'(E Group)의 대결을 중심으로 진행된다. 한국을 중심으로 구성된 K그룹은 팀워크와 퍼포먼스를, 영미권을 중심으로 한 E그룹은 개성과 에너지를 주요 특징으로 내세웠다. 서로 다른 문화적 배경을 지닌 참가자들이 두 그룹으로 나뉘어 경쟁하는 방식이다.공식 타이틀인 '걸스플래닛 : 유니버설 리그' 역시 이러한 경쟁 구도를 반영했다. 기존 시리즈와 달리 K그룹과 E그룹의 맞대결을 전면에 내세운 가운데, 구체적인 미션과 진행 방식은 추후 공개될 예정이다. 지원 규모도 공개됐다. 23일 기준 글로벌 누적 지원자는 약 6만 3000명을 넘어섰다. 온라인 지원은 오는 12월 14일 오후 11시 59분까지 CJ ENM의 글로벌 K팝 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스를 통해 진행된다.'걸스플래닛 : 유니버설 리그'는 2027년 방송될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr