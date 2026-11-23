그룹 아일릿 / 사진 제공=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)이 일본 레코드 대상에서 3년 연속 수상하며 K팝 그룹 최초 기록을 세웠다. 올해 'NHK 홍백가합전'에도 K팝 아티스트 중 유일하게 출연한다.아일릿은 오는 12월 2일 후지TV '2026 FNS 가요제'와 31일 '제77회 NHK 홍백가합전'에 출연한다. 홍백가합전에는 2024년부터 3년 연속 이름을 올렸다.오는 12월 30일 열리는 '제68회 일본 레코드 대상'에서는 미니 4집 타이틀곡 'It's Me'(잇츠 미)로 '우수작품상'을 받는다. 이에 따라 최고상인 일본 레코드 대상 후보에도 올랐다.아일릿은 2024년 이 시상식에서 '신인상'을 받았으며, 지난해에 이어 올해까지 2년 연속 '우수작품상' 수상자로 선정됐다. 3년 연속 일본 레코드 대상에서 수상한 K팝 그룹은 아일릿이 처음이다.일본 음원 차트에서도 성과를 이어가고 있다. 'It's Me'는 발매 5개월 만에 일본 내 누적 스트리밍 1억 회를 돌파했다. 빌보드 재팬에 따르면 올해 발표된 전 세계 여성 아티스트의 곡 가운데 가장 빠른 기록이다.이 곡은 일본 걸그룹 AKB48과 =LOVE, 큐티 스트리트 등이 댄스 챌린지에 참여하면서 현지에서도 주목받았다. 최근에는 신곡 '체포하겠어'와 함께 오리콘, 빌보드 재팬 등 주요 차트 상위권에 이름을 올리고 있다.기존 발매곡들도 꾸준히 재생되고 있다. 데뷔곡 'Magnetic'(마그네틱)은 올해 일본레코드협회로부터 누적 스트리밍 3억 회 이상을 기록한 '트리플 플래티넘' 인증을 받았다. 첫 일본 오리지널 곡 'Almond Chocolate'(아몬드 초콜릿)은 1억 회 이상에 해당하는 '플래티넘' 인증을 획득했다.공연 규모도 확대하고 있다. 아일릿은 첫 일본 투어 'ILLIT LIVE 'PRESS START♥︎' in JAPAN'의 전 회차를 매진시키며 약 6만 명의 관객을 동원했다. 오는 12월에는 일본 지바현 라라 아레나 도쿄 베이에서 앙코르 공연을 개최할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr