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배우 이종석이 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 다채로운 매력을 발산하며 작품의 흥행을 이끌고 있다.'재혼 황후'는 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받은 뒤, 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 '재혼 황후'는 공개 전부터 높은 관심을 받았다. 원작 특유의 화려한 세계관과 로맨스 판타지 장르를 실사로 구현한다는 점에서 기대를 모았다.흥행 성적도 눈에 띈다. 디즈니+에 따르면 '재혼 황후'는 공개 후 3일간 역대 디즈니+ 로컬 오리지널 콘텐츠 가운데 전 세계 최다 시청 기록을 세웠다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스 11월 1주차 TV·OTT 통합 드라마 화제성 1위에 올랐으며, 공개 17일 만에는 플릭스패트롤 기준 디즈니+ TV쇼 부문 글로벌 종합 1위를 기록했다.이러한 흥행 속에서 이종석의 활약이 주목받고 있다. 극 중 서왕국의 왕자 하인리 역을 맡은 그는 능청스러운 모습부터 진중한 국왕의 면모까지 폭넓은 감정 연기를 선보이고 있다.3부에서 처음 등장한 하인리는 나비에를 향해 "만나 뵙게 되어 영광입니다. 나의 퀸"이라고 인사하며 강렬한 인상을 남겼다. 이후 신년 무도회에서 홀로 남은 나비에에게 손을 내밀며 본격적인 로맨스의 시작을 알렸다.5, 6부에서는 라스타의 거짓말을 역이용해 진실을 밝혀내는 영리한 모습을 보여줬다. 소비에슈와 검을 맞대며 팽팽한 긴장감을 형성하는가 하면, 나비에와의 생일 약속이 무산되자 눈물을 보이는 등 사랑 앞에서는 한없이 순수한 면모를 드러냈다.지난 18일 공개된 7, 8부에서는 형 워턴 3세(이준혁 분)의 죽음을 겪으며 새로운 전환점을 맞았다. 슬픔을 억누른 채 왕위에 오른 하인리는 왕자로서의 자유로움을 뒤로하고 국왕으로서 책임감을 짊어지게 됐다.이종석은 이 과정에서 인물의 감정 변화를 섬세하게 표현했다. 나비에를 향한 애틋한 눈빛과 형을 잃은 슬픔, 왕위에 오른 뒤의 무게감까지 서로 다른 감정을 자연스럽게 연결하며 캐릭터의 입체감을 높였다.특히 로맨스 판타지 특유의 대사와 설정을 설득력 있게 소화하며 극의 몰입도를 끌어올렸다는 평가다. 회차를 거듭할수록 깊어지는 하인리의 감정선 역시 시청자들의 관심을 모으고 있다.한편 총 10부작으로 제작된 '재혼 황후'는 오는 25일 마지막 9, 10부 공개를 앞두고 있다. 국왕이 된 하인리와 나비에의 관계가 어떤 결말을 맞을지 관심이 쏠린다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr