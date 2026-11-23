배우 김혜수가 무대 아래에서 대본을 읊고 있다. / 사진=김혜수 SNS

배우 김혜수가 무대 아래에서 대본을 읊고 있다. / 사진=김혜수 SNS

배우 김혜수가 대형 무대 아래서 여유와 긴장을 오가는 면모를 보였다.김혜수는 지난 22일 자신의 인스타그램에 "2026 MAMA"라는 짧은 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 김혜수가 지난 20일 일본 오사카 교세라돔 인근에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'에 특별 시상자로 참여한 모습. 무대 아래서 그는 노래에 맞춰 춤을 추다가도 곧바로 연습 모드에 들어갔다. 긴장했는지 다소 굳은 표정을 보이기도 했으며 거듭 멘트를 읊기를 반복했다.이날 김혜수는 스페셜 프리젠터로 레드카펫과 시상식 오프닝에 등장했다. 한국어·영어·일본어 3개 국어로 메시지를 전달했다.김혜수는 1993년부터 2023년까지 30년 동안 청룡영화상 진행을 맡아왔다. 이번 MAMA 무대 역시 지난해에 이어 2년 연속 참석이다.한편 김혜수는 1985년 CF로 데뷔해 1986년 영화 '깜보'를 통해 배우 활동을 시작했다. 드라마 '순풍산부인과', '시그널' 등에 출연했으며, 영화 '타짜', '도둑들', '국가부도의 날' 등에 얼굴을 비추며 활약하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr