'재혼 황후'가 최종회 공개를 앞두고 있다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후'가 최종회 공개를 앞두고 있다. / 사진제공=디즈니+

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'재혼 황후'가 최종회 공개를 앞두고 있다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후'가 결말을 앞두고 있다. 배신과 복수, 엇갈린 사랑으로 얽힌 네 남녀의 관계가 마지막 2회에서 어떻게 마무리될지 관심이 쏠린다.디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'는 오는 25일 마지막 9~10회를 공개한다. 이에 앞서 제작진은 국내외 시청자들의 관심을 끈 작품의 매력을 세 가지로 정리했다.첫 번째 정주행 포인트는 배신에서 재혼으로 이어지는 파격적인 이야기와 빠른 전개다. '재혼 황후'는 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와 재혼하겠다고 선언하면서 벌어지는 로맨스 판타지다.나비에에게 변함없는 사랑을 약속했던 소비에슈는 라스타에게 마음을 빼앗기고 이혼을 결심한다. 그러나 나비에는 남편의 배신 앞에서 무너지기보다 하인리와의 재혼이라는 선택으로 상황을 뒤집는다. 여기에 라스타의 거짓말로 인한 황실 내부의 갈등과 숨겨진 아이의 비밀 등이 더해지며 매회 새로운 사건이 펼쳐졌다.두 번째 포인트는 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영의 연기 호흡이다. 네 배우는 서로 다른 욕망과 감정으로 얽힌 인물들을 연기하며 극의 긴장감을 이끌었다.신민아는 남편의 배신으로 상처받으면서도 황후의 품위를 지키는 나비에를 절제된 눈빛과 감정 표현으로 그려냈다. 주지훈은 라스타에게 빠져 황제로서의 판단력마저 흔들리는 소비에슈를 연기했다.이종석은 나비에를 향해 적극적으로 다가가는 하인리의 순애보와 서왕국 왕자로서의 기품을 함께 보여줬다. 이세영은 순수한 미소 뒤에 황후의 자리를 향한 욕망을 숨긴 라스타를 표현했다. 특히 숨겨진 아이의 비밀로 불안에 휩싸이는 모습까지 그려내며 인물 간 갈등을 더했다.세 번째 포인트는 서양풍 로맨스 판타지를 구현한 볼거리다. 동대제국과 서왕국이라는 가상의 공간을 구현한 세트와 로케이션, 인물들의 성격과 감정 변화를 반영한 의상과 소품이 작품의 분위기를 완성했다.인물의 감정선을 드러내는 조명과 음악도 극의 몰입도를 높이는 요소다. 하인리가 새로 변신한 모습인 '퀸' 역시 귀여운 외형과 하인리 캐릭터의 특징을 살린 연출로 보는 재미를 더했다.시청자들의 반응은 "진짜 연기 파티, 도파민 파티. 재혼황후 못 보낸다!", "2화밖에 남지 않아서 너무 아쉽다", "라스타 흑화한 장면 꼭 보길" 등 작품을 향한 관심을 댓글로 남겼다.'재혼 황후'는 디즈니+에서 시청할 수 있으며, 오는 25일 마지막 9~10회를 공개한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr