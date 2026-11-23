사진제공 = O3 Collective

가수 겸 배우 이준호가 약 2년 만에 단독 팬콘서트를 개최하고 팬들과 만난다.이준호는 오는 2027년 1월 15일부터 17일까지 사흘간 서울 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나에서 '2027 이준호 팬콘서트 Twilight'을 개최한다.이번 공연은 2025년 진행한 'Midnight Sun(미드나잇 선)' 이후 약 2년 만에 열리는 단독 팬콘서트다. 이준호는 다양한 무대와 프로그램을 준비해 팬들과 가까이에서 소통하며 특별한 시간을 보낼 예정이다.공연 개최 소식과 함께 공개된 포스터도 관심을 모았다. 포스터에는 붉은 노을과 짙푸른 밤하늘이 어우러진 배경 속 이준호의 실루엣이 담겼다. 낮과 밤이 교차하는 순간을 표현한 신비로운 분위기가 공연 제목인 'Twilight'와 조화를 이루며 기대감을 높였다.이준호는 최근 연기뿐만 아니라 예능에서도 활약하며 활동 영역을 넓히고 있다. 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌2'에 출연해 색다른 매력을 선보였으며, 해당 프로그램은 공개 직후 한국 넷플릭스 TOP 10 시리즈 1위에 올랐다. 한국을 비롯한 6개 국가에서도 TOP 10에 진입하며 관심을 받았다.차기작을 통한 연기 변신도 예고했다. 이준호는 '바이킹'에서 전략가이자 재벌 3세 캐릭터를 맡아 새로운 모습을 보여줄 예정이다. 또 다른 작품인 '주한이국대사관'에서는 신비로운 대사관의 수장이자 용이라는 독특한 설정의 인물로 등장한다.그동안 가수와 배우를 넘나들며 활발하게 활동해 온 이준호는 이번 팬콘서트를 통해 무대 위에서의 매력을 다시 한번 선보인다. 드라마와 예능에서 보여준 모습과는 또 다른 음악적 역량을 펼치며 팬들에게 특별한 추억을 선사할 것으로 기대된다.특히 새해의 시작을 팬들과 함께한다는 점에서도 의미가 있다. 3일간 이어지는 공연에서 이준호가 어떤 무대와 이야기를 선보일지 관심이 쏠린다.한편 '2027 이준호 팬콘서트 [Twilight]'의 티켓은 티켓링크를 통해 예매할 수 있다. 팬클럽 선예매는 오는 12월 1일 오후 8시, 일반 예매는 12월 3일 오후 8시부터 진행된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr