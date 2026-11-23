추성훈이 딸 그리고 아내 사이에서 미소를 짓고 있다. / 사진=야노시호 SNS

방송인 추성훈의 아내이자 모델 야노시호가 남편의 종합격투기 선수 마무리에 소감을 전했다.야노시호는 지난 22일 자신의 인스타그램에 "남편의 48년 격투 생활이 막을 내렸다"며 말문을 열었다.K1 데뷔전에서 추성훈을 처음 만났다는 그는 "격투기의 시작부터 끝까지 눈앞에서 볼 수 있었고, 매번 감동과 배움이 끊이질 않았다"고 떠올렸다.야노시호는 선수로서 남편의 고민을 털어놓기도 했다. 그는 "10여 년 전 '격투기 외에 빛날 수 있는 곳이 나에게도 있는 걸까'하고 고민하던 시기가 있었다"면서도 "한국 여러분 덕분에 빛날 수 있는 무대를 찾았다"고 국내 팬들에게 고마운 마음을 전했다.그러면서 야노시호는 "아직 보지 못한 새로운 세계에 대한 기대가 넘쳐난다"며 "앞으로도 그의 인생을 잘 부탁한다"고 덧붙였다.유도 선수 시절을 거쳐 2004년 격투기 종목에 발을 들인 추성훈은 지난 21일을 끝으로 종합격투기 선수 생활에서 공식적으로 은퇴했다. 은퇴 경기는 이날 치러졌다.그는 야노시호가 글을 올린 같은날 자신의 SNS를 통해 "나의 격투기 인생은 여기서 끝나지만, 나의 인생은 아직 끝나지 않았다. 자, 이제 시작"이라는 메시지를 남겼다. 또 마지막 경기에서 받은 파이트머니 전액을 후배 선수들에게 기부하겠다는 뜻도 밝혔다.한편 추성훈은 1975년생으로 올해 52세다. 2008년 2월 MBC 예능 '황금어장 - 무릎팍도사'에 출연하면서 방송계에 데뷔했고, 2013년 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'로 인지도가 상승했다. 현재 '상남자의 여행법', '사장님이 미쳤어요' 등에 출연 중이다.남편이 48년간의격투 생활에 막을 내렸습니다.그를 처음 본 것은,K1 데뷔전이었습니다.격투기의 시작부터 끝까지를눈앞에서 직접 볼 수 있었고지금까지 본 적 없는 세계관과새로운 풍경과 경험을 많이 할 수있어 매번 감동과 배움이 끊이질 않습니다.10여 년 전, “격투기 외에 빛날 수 있는곳이 나에게도 있는 걸까’ 하고 고민하던시기가 있었지만 한국 여러분 덕분에 그는격투기 외에도 빛날 수 있는 무대를찾았다고 확신했어요.남편의 인생은 언제나 파란만장하지만,그럼에도 언제나 평정심을 유지하며,어떤 일이라도 받아들이고 극복해 왔기에,앞으로 아직 보지 못한 새로운 세계에대한 기대가 넘쳐납니다.항상 응원해 주시는여러분께 진심으로 감사드리며,여러분, 앞으로도 그의 인생을잘 부탁드립니다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr