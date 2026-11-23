안지영이 근황을 공개했다. / 사진=SNS

안지영이 근황을 공개했다. / 사진=SNS

볼빨간사춘기 안지영이 한층 성숙해진 미모로 눈길을 끌었다.안지영은 지난 22일 자신의 SNS에 호주 시드니에서 촬영한 사진 여러 장을 올렸다.공개된 사진 속 안지영은 화사한 꽃무늬 원피스를 입고 긴 웨이브 머리를 늘어뜨린 모습이다. 자연스럽게 흘러내리는 머리카락과 은은한 메이크업이 어우러져 청순한 분위기를 자아냈다. 특히 작은 얼굴과 또렷한 이목구비로 눈길을 끌었다.안지영은 사진과 함께 "시드니, 오늘 밤은 오래도록 기억에 남을 특별한 밤이었다. 오늘 밤 우리가 함께한 시간을 오랫동안 소중히 간직할 수 있기 바란다"고 적었다. 이어 "그리고 기억해 달라. 우리의 가장 빛나는 순간은 바로 지금일지도 모른다. 다시 만나는 그날까지"라며 현지 팬들을 향해 애정을 전했다.한편 올해 데뷔 10주년을 맞은 안지영은 음악 활동과 해외 공연을 병행하고 있다. 최근에는 경기 고양시 일산 킨텍스에서 단독 콘서트 '2026 2027 BOL4 CONCERT TOUR Red Square'를 개최했다정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr