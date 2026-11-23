에이티즈 / 사진=KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 네 번째 1위를 차지했다.23일 미국 음악 전문 매체 빌보드에 따르면 에이티즈가 지난 13일 발매한 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)'은 28일 자 '빌보드 200'에서 1위에 올랐다.이번 앨범은 지난 19일까지 일주일간 미국에서 19만5000장에 해당하는 앨범 유닛을 기록했다. 이 가운데 순수 음반 판매량은 19만1000장으로 집계됐다. 앨범 유닛은 음반 판매량과 스트리밍 실적 등을 환산한 수치다.에이티즈가 해당 차트 정상에 오른 것은 이번이 네 번째다. 2023년 정규 2집 '더 월드 에피소드 파이널 : 윌(THE WORLD EP FIN : WILL)'로 첫 1위를 기록한 뒤 2024년 미니 11집 '골든 아워 : 파트 2(GOLDEN HOUR : Part.2)', 지난 7월 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5(GOLDEN HOUR : Part.5)'로 정상을 차지했다.국내 음반 판매량 역시 자체 최고치를 경신했다. 한터차트에 따르면 '골든 아워 : 파트 6'은 발매 첫 일주일 동안 205만5545장이 팔렸다. 전작의 초동 판매량인 188만5712장을 넘어선 기록으로, 에이티즈가 초동 200만 장을 돌파한 것은 데뷔 이후 처음이다.신보에는 충돌을 새로운 출발점으로 삼아 앞으로 나아가겠다는 메시지가 담겼다. 타이틀곡 '업(UP)'은 브라스 사운드와 묵직한 베이스를 활용한 곡으로, 더 높은 곳을 향한 자신감을 표현했다.에이티즈는 내년 1월 22일부터 24일까지 인천에서 2027 월드투어 '제로 투 올(ZERO TO ALL)'을 시작한다. 이후 일본과 유럽, 북미, 남미에서 공연을 이어갈 계획이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr