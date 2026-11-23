그룹 다비치의 강민경이 뉴욕 현지인들의 연이은 옷 칭찬에 뿌듯해했다.
지난 22일 강민경의 개인 유튜브 채널 '걍밍경'에는 '돼지력과 쇼핑으로 얼룩진 다비치의 가을방학'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 강민경은 본인이 론칭한 브랜드 의상으로 감각적인 코디를 완성한 뒤 뉴욕 여행의 일상을 본격적으로 시작했다. 강민경이 뉴욕의 한 옷가게를 구경하던 중 가게 주인이 "근데 너 코트 맘에 든다"고 말했고 강민경은 "이거 내 브랜드"라고 소개했다. 가게 주인이 "코트가 포근해 보인다"라며 강민경의 SNS 계정을 물어봤다.
이후 가게를 나온 강민경은 카메라를 바라보며 "코트 칭찬받았다"라며 미소 지었다. 다음 날 강민경은 현지에서 멤버 이해리를 만나 서로의 뉴욕 여행 패션을 소개했다. 강민경의 브랜드 제품을 착용한 이해리는 "이 코트가 나의 이번 겨울 최애다. 핏이 미친 핏이다"라며 만족했다.
두 사람은 뉴욕의 대형 백화점을 방문했다. 이해리는 "나 여기서 아웃핏 칭찬 세 번 받았다"라고 자랑했다. 이를 들은 강민경이 "동생이 하는 브랜드라고 말했냐"라고 묻자, 이해리는 "전혀 안 했다. 빵끗 웃으면서 땡큐라고 했다"라고 답해 웃음을 자아냈다. 강민경은 "어떻게 뉴욕 진출해요?"라고 너스레를 떨었다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
지난 22일 강민경의 개인 유튜브 채널 '걍밍경'에는 '돼지력과 쇼핑으로 얼룩진 다비치의 가을방학'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 강민경은 본인이 론칭한 브랜드 의상으로 감각적인 코디를 완성한 뒤 뉴욕 여행의 일상을 본격적으로 시작했다. 강민경이 뉴욕의 한 옷가게를 구경하던 중 가게 주인이 "근데 너 코트 맘에 든다"고 말했고 강민경은 "이거 내 브랜드"라고 소개했다. 가게 주인이 "코트가 포근해 보인다"라며 강민경의 SNS 계정을 물어봤다.
이후 가게를 나온 강민경은 카메라를 바라보며 "코트 칭찬받았다"라며 미소 지었다. 다음 날 강민경은 현지에서 멤버 이해리를 만나 서로의 뉴욕 여행 패션을 소개했다. 강민경의 브랜드 제품을 착용한 이해리는 "이 코트가 나의 이번 겨울 최애다. 핏이 미친 핏이다"라며 만족했다.
두 사람은 뉴욕의 대형 백화점을 방문했다. 이해리는 "나 여기서 아웃핏 칭찬 세 번 받았다"라고 자랑했다. 이를 들은 강민경이 "동생이 하는 브랜드라고 말했냐"라고 묻자, 이해리는 "전혀 안 했다. 빵끗 웃으면서 땡큐라고 했다"라고 답해 웃음을 자아냈다. 강민경은 "어떻게 뉴욕 진출해요?"라고 너스레를 떨었다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
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