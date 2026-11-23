강민경이 뉴욕에서 옷 칭찬을 받았다. / 사진='걍밍경' 유튜브 캡처

강민경이 뉴욕에서 옷 칭찬을 받았다. / 사진='걍밍경' 유튜브 캡처

그룹 다비치의 강민경이 뉴욕 현지인들의 연이은 옷 칭찬에 뿌듯해했다.지난 22일 강민경의 개인 유튜브 채널 '걍밍경'에는 '돼지력과 쇼핑으로 얼룩진 다비치의 가을방학'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 강민경은 본인이 론칭한 브랜드 의상으로 감각적인 코디를 완성한 뒤 뉴욕 여행의 일상을 본격적으로 시작했다.강민경이 뉴욕의 한 옷가게를 구경하던 중 가게 주인이 "근데 너 코트 맘에 든다"고 말했고 강민경은 "이거 내 브랜드"라고 소개했다. 가게 주인이 "코트가 포근해 보인다"라며 강민경의 SNS 계정을 물어봤다.이후 가게를 나온 강민경은 카메라를 바라보며 "코트 칭찬받았다"라며 미소 지었다. 다음 날 강민경은 현지에서 멤버 이해리를 만나 서로의 뉴욕 여행 패션을 소개했다. 강민경의 브랜드 제품을 착용한 이해리는 "이 코트가 나의 이번 겨울 최애다. 핏이 미친 핏이다"라며 만족했다.두 사람은 뉴욕의 대형 백화점을 방문했다. 이해리는 "나 여기서 아웃핏 칭찬 세 번 받았다"라고 자랑했다. 이를 들은 강민경이 "동생이 하는 브랜드라고 말했냐"라고 묻자, 이해리는 "전혀 안 했다. 빵끗 웃으면서 땡큐라고 했다"라고 답해 웃음을 자아냈다. 강민경은 "어떻게 뉴욕 진출해요?"라고 너스레를 떨었다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr